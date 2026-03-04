Пентагон назвав імена перших загиблих військових США у війні з Іраном (ФОТО)

Міністерство оборони США оприлюднило імена та фотографії перших американських військових, які загинули у війні з Іраном. За даними Пентагон, четверо з шести загиблих були резервістами армії США та служили в підрозділах логістики.

Втрати США в Ірані - загиблі американські військові. Фото: Пентагон

На сайті Пентагону оприлюднили фото та імена військовослужбовців, які загинули 1 березня внаслідок іранського удару по Кувейту:

- Капітан Коді А. Горк, 35 років, штат Флорида

- Сержант першого класу Ноа Л. Тітженс, 42 роки, штат Небраска

- Сержант Деклан Дж. Коуді, 20 років, штат Айова

- Сержант першого класу Ніколь М. Амор, 39 років, штат Міннесота

Капітан Коді А. Горк. Фото: Пентагон

Сержант першого класу Ноа Л. Тітженс. Фото: Пентагон

Сержант Деклан Дж. Коуді. Фото: Пентагон

Сержант першого класу Ніколь М. Амор. Фото: Пентагон

Американські солдати загинули 1 березня, коли безпілотник врізався в командний центр США у Порт-Шуайбі у Кувейті. Атака сталася через день після початку військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану. У відповідь Тегеран запустив ракети й безпілотники по Ізраїлю та кількох державах Перської затоки, де розміщені американські війська.

"Ці чоловіки та жінки мужньо зголосилися захищати нашу країну, і їхня жертва ніколи не буде забута", — заявив міністр армії Даніель Дрісколл.

Загальна кількість загиблих солдатів США зросла до шести після того, як американські сили виявили останки двох військових, які вважалися зниклими безвісти.

