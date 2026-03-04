logo_ukra

Пентагон назвав імена перших загиблих військових США у війні з Іраном (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Пентагон назвав імена перших загиблих військових США у війні з Іраном (ФОТО)

Пентагон оприлюднив імена американських солдатів, загиблих після удару Ірану по Кувейту.

4 березня 2026, 09:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністерство оборони США оприлюднило імена та фотографії перших американських військових, які загинули у війні з Іраном. За даними Пентагон, четверо з шести загиблих були резервістами армії США та служили в підрозділах логістики.

Втрати США в Ірані - загиблі американські військові. Фото: Пентагон

На сайті Пентагону оприлюднили фото та імена військовослужбовців, які загинули 1 березня внаслідок іранського удару по Кувейту:

  • - Капітан Коді А. Горк, 35 років, штат Флорида
  • - Сержант першого класу Ноа Л. Тітженс, 42 роки, штат Небраска
  • - Сержант Деклан Дж. Коуді, 20 років, штат Айова
  • - Сержант першого класу Ніколь М. Амор, 39 років, штат Міннесота

Капітан Коді А. Горк. Фото: Пентагон

Сержант першого класу Ноа Л. Тітженс. Фото: Пентагон

Сержант Деклан Дж. Коуді. Фото: Пентагон

Сержант першого класу Ніколь М. Амор. Фото: Пентагон

Американські солдати загинули 1 березня, коли безпілотник врізався в командний центр США у Порт-Шуайбі у Кувейті. Атака сталася через день після початку військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану. У відповідь Тегеран запустив ракети й безпілотники по Ізраїлю та кількох державах Перської затоки, де розміщені американські війська. 

"Ці чоловіки та жінки мужньо зголосилися захищати нашу країну, і їхня жертва ніколи не буде забута", — заявив міністр армії Даніель Дрісколл.

Загальна кількість загиблих солдатів США зросла до шести після того, як американські сили виявили останки двох військових, які вважалися зниклими безвісти. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп з погрозами відреагував на нові смерті американських солдатів у війні з Іраном.

Також "Коментарі" писали, що США та Ізраїль можуть програти війну проти Ірану.



