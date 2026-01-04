Появились первые слова Мадуро после его похищения американскими военными из Венесуэлы

В сети появились первые публичные слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро после захвата американскими военными и вывоза в США. Это краткая фраза, зафиксированная камерами в Нью-Йорке.

Николас Мадуро в США. Фото из открытых источников

3 января президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что американские силы нанесли удар по Каракасу, временно обесточили часть столицы и провели рейд в резиденции Мадуро. По словам Трампа, при попытке добраться до защищенной комнаты президент Венесуэлы был задержан вместе с супругой Силией Флорес и впоследствии экстрадирован в Соединенные Штаты.

Вскоре в интернете начало распространяться видео из Нью-Йорка, где Мадуро в наручниках, сандалиях, под конвоем заходит в штаб-квартиру Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Заметив камеры, он поднял голову и коротко сказал по-английски 5 слов.

"Спокойной ночи. С Новым годом", — сказал Мадуро.

В США Мадуро уже доставили в федеральный следственный изолятор. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявил, что ему выдвинут ряд тяжких обвинений, в том числе в сговоре с целью наркотерроризма, импорте кокаина, незаконном хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре, направленном против Соединенных Штатов.

