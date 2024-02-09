Посол Маркарова рассказала, за что Украина должна быть благодарна Трампу

Бывший президент США Дональд Трамп во время своего правления передал Украине ракеты Javelin, и именно за это Украина должна его поблагодарить, заявила Оксана Маркарова.

Маркарова надеется на помощь от США

Также посол подчеркнула, что Украина будет работать с любым президентом, которого изберет американский народ. Вместе с тем она подчеркнула, что Украине критически не хватает ракет, и ВСУ нуждаются в американской помощи.

"У нас еще хватает желающих воевать — нет выбора, собственно мы защищаем свои дома — но у нас заканчивается техника, особенно ракеты и перехватчики. Нам нужна эта поддержка еще вчера. Я была очень рада услышать, что это была очень сильная двухпартийная поддержка, конечно, еще не окончательная, только первый шаг в правильном направлении. Нет альтернативы продолжению этой поддержки"

, – считает Маркарова.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что республиканцы не заинтересованы в преодолении разногласий с демократами. По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Андрея Веселовского, им нужна победа Трампа даже ценой больших проблем в Европе.

Также "Комментарии" рассказывали, что бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе проголосовать против законопроекта, в котором говорится о решении миграционных вопросов и оказана помощь Украине. Он призвал республиканцы не быть "дураками" и не помогать демократам.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что пока нет никакой информации по поводу того, когда и вообще будет ли выделена помощь Украине. По его словам, все происходящее в США вокруг помощи напоминает "остросюжетный детектив".

Кроме того, "Комментарии" анализировали действительно ли по указанию Трампа блокируют помощь Украине.



