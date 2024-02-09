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Посол Маркарова рассказала, за что Украина должна быть благодарна Трампу

Посол Украины в США Оксана Маркарова в комментарии Bloomberg сообщила, что Украина будет работать с любым президентом, избранным американским народом. Также она добавила, что Украина должна поблагодарить Трампа, передает портал «Комментарии»

сегодня, 16:36
Автор:
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Ткачик Олеся
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Бывший президент США Дональд Трамп во время своего правления передал Украине ракеты Javelin, и именно за это Украина должна его поблагодарить, заявила Оксана Маркарова.

Посол Маркарова рассказала, за что Украина должна быть благодарна Трампу

Маркарова надеется на помощь от США

Также посол подчеркнула, что Украина будет работать с любым президентом, которого изберет американский народ. Вместе с тем она подчеркнула, что Украине критически не хватает ракет, и ВСУ нуждаются в американской помощи.

"У нас еще хватает желающих воевать — нет выбора, собственно мы защищаем свои дома — но у нас заканчивается техника, особенно ракеты и перехватчики. Нам нужна эта поддержка еще вчера. Я была очень рада услышать, что это была очень сильная двухпартийная поддержка, конечно, еще не окончательная, только первый шаг в правильном направлении. Нет альтернативы продолжению этой поддержки"
, – считает Маркарова.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что республиканцы не заинтересованы в преодолении разногласий с демократами. По мнению Чрезвычайного и Полномочного Посла Андрея Веселовского, им нужна победа Трампа даже ценой больших проблем в Европе.

Также "Комментарии" рассказывали, что бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе проголосовать против законопроекта, в котором говорится о решении миграционных вопросов и оказана помощь Украине. Он призвал республиканцы не быть "дураками" и не помогать демократам.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что пока нет никакой информации по поводу того, когда и вообще будет ли выделена помощь Украине. По его словам, все происходящее в США вокруг помощи напоминает "остросюжетный детектив".

Кроме того, "Комментарии" анализировали действительно ли по указанию Трампа блокируют помощь Украине.




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Источник: https://www.bloomberg.com/
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