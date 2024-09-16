Повторное покушение на Трампа: появилась реакция республиканца

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал стрельбу возле его гольф-клуба. Политик заявил, что он ничего не боится и ничто его не остановит продолжить участие в президентской гонке. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Рядом со мной были слышны выстрелы. Прежде, чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми: Я в безопасности и здоров! Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся. Я всегда буду любить вас за то, что вы меня поддерживаете", — говорится в заявлении Дональда Трампа.

Отметим, в ФБР идентифицировали подозреваемого в деле о второй попытке покушения на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа как 58-летнего Райана Рута. В его прошлом – восемь арестов, вероятно, за незначительные правонарушения. Райан Уэсли Рут выражал в соцсетях поддержку Украине после полномасштабного вторжения России.

СМИ в этой информации ссылается на три источника в правоохранительных органах. Специальная группа Конгресса по расследованию первой попытки убийства Дональда Трампа требует брифинга с Секретной службой после воскресного инцидента в гольф-клубе Трампа во Флориде.

По словам источников, представители разведки США недавно проинформировали представителей кампании Трампа о новых настораживающих сигналах того, что Иран планирует усилить нападения на бывшего президента и его окружения.

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