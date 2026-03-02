logo

Главная Новости Мир США Появилась реакция Трампа на гибель американских солдат в войне с Ираном
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась реакция Трампа на гибель американских солдат в войне с Ираном

Дональд Трамп отреагировал на гибель трех американских военных во время операции против Ирана и не исключил новых жертв.

2 марта 2026, 08:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп отреагировал на гибель трех американских военнослужащих во время операции "Эпическая ярость" против Ирана, заявив, что количество потерь солдат может возрасти. По его словам, конфликт, вероятно, продлится несколько недель и потребует новых жертв.

Появилась реакция Трампа на гибель американских солдат в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

1 марта Центральное командование США сообщило о смерти трех американских солдат, а еще пятеро военных получили тяжелые ранения. На гибель солдат США отреагировал Трамп.

"Мы скорбим по настоящим американским патриотам, которые принесли высшую жертву за нашу страну, даже когда мы продолжаем праведную миссию, за которую они отдали свои жизни. Америка отомстит за их смерть и нанесет самый жестокий удар террористам, начавшим войну, по сути, против цивилизации", — сказал Трамп.

Несмотря на потери президент США настаивает, что операция "продвигается прекрасно" и даже опережает график. Кроме того, Трамп ожидает, что потери США могут возрасти.

"К сожалению, вероятно, будет еще больше, прежде чем это закончится. Да оно, вероятно, и будет. Но мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло", — добавил Трамп.

На платформе Truth Social Трамп попытался склонить общественное мнение США к тому, что военная кампания против Ирана может быть длиннее, чем ожидалось. Он сказал, что ожидает, что конфликт США и Ирана может продолжаться "приблизительно четыре недели".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп уже выбрал новую страну для атаки США после Ирана.

Также "Комментарии" писали, что Иран пригрозил США сильнейшей атакой из-за смерти Хаменеи. Трамп ответил.



Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/01/trump-more-deaths-military-iran
