Появилась реакция Трампа на гибель американских солдат в войне с Ираном

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп отреагировал на гибель трех американских военнослужащих во время операции "Эпическая ярость" против Ирана, заявив, что количество потерь солдат может возрасти. По его словам, конфликт, вероятно, продлится несколько недель и потребует новых жертв.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
1 марта Центральное командование США сообщило о смерти трех американских солдат, а еще пятеро военных получили тяжелые ранения. На гибель солдат США отреагировал Трамп.
Несмотря на потери президент США настаивает, что операция "продвигается прекрасно" и даже опережает график. Кроме того, Трамп ожидает, что потери США могут возрасти.
На платформе Truth Social Трамп попытался склонить общественное мнение США к тому, что военная кампания против Ирана может быть длиннее, чем ожидалось. Он сказал, что ожидает, что конфликт США и Ирана может продолжаться "приблизительно четыре недели".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп уже выбрал новую страну для атаки США после Ирана.
Также "Комментарии" писали, что Иран пригрозил США сильнейшей атакой из-за смерти Хаменеи. Трамп ответил.