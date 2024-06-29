Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами США: Трамп предупредил о скорых изменениях

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами Америки при "разумном президенте". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в эфире Right Side Broadcasting Network.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Справедливости ради надо сказать, что у нас есть внешние враги — Китай, Россия, Северная Корея. Но они не будут врагами, если у вас есть разумный президент. Если у вас разумный президент, они не враги", — сказал Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Чесапике, штат Вирджиния.

Экс-президент США и ныне кандидат выразил уверенность, что при его администрации Америка пользовалась уважением других стран и не имела никаких проблем. Трамп считает, что худшие враги США находятся не за пределами, а внутри страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — флеш-опрос американского канала "CNN" показал, что 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп во время дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом заявил, что так называемые мирные "предложения", выдвинутые российским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".

Ранее "Комментарии" информировали – Дональд Трамп заявил, что у страны заканчиваются люди и солдаты.

"Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Они потеряли эти величественные города с золотыми тысячелетними куполами – и все из-за него (Байдена, — ред.) и глупых решений, которые он принял. Россия никогда бы не напала, если бы я был президентом", – заявил Дональд Трамп.