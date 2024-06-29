Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами США: Трамп предупредил о скорых изменениях

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами Америки при "разумном президенте". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в эфире Right Side Broadcasting Network.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Экс-президент США и ныне кандидат выразил уверенность, что при его администрации Америка пользовалась уважением других стран и не имела никаких проблем. Трамп считает, что худшие враги США находятся не за пределами, а внутри страны.
Читайте также на портале "Комментарии" — флеш-опрос американского канала "CNN" показал, что 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп во время дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом заявил, что так называемые мирные "предложения", выдвинутые российским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".
Ранее "Комментарии" информировали – Дональд Трамп заявил, что у страны заканчиваются люди и солдаты.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Донбас
сегодня, 06:41
"Ми не хочемо затягувати цю війну і маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру, — Зеленський" Какая же мерзкая, брехливая циничная гнида. А в 2022 году ты не хотел мира. Гнида циничная. Постоянно брешет и брешет, скотина, только карманы свои и набиваете, сколькож вам, падлам надо денег, а? Сколько народу должно еще умереть, ответь падло.
Ігор
сегодня, 06:40
Тобто, вони не були б ворогами і для України, за розумного президента. Але в нас цю посаду треба скасовувати. Тому що в нас ніколи не буде розумного президента - кожен наступний, гірше і корумпованіше за попереднього. Як і у всій Системі - кожен наступний чиновник, гірше і корумпованіше за попереднього. Причина: ще з часів царизму слов'яне допустили засилля божого народу. Порівняти: Ізраїлю б розумних, добропорядних керівників - всі країни навколо Ізраїлю, перестали б бути ворожими. Потрібні кардинальні реформи! Починаючи з назви, Русь; мови - англійська; культура і свята - американські; повернути стародавню віру і наших рідних богів замість юдейського; і далі ...