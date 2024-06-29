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Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами США: Трамп предупредил о скорых изменениях

Дональд Трамп заявил, что США нужен "разумный президент"

сегодня, 07:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами Америки при "разумном президенте". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в эфире Right Side Broadcasting Network.

Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами США: Трамп предупредил о скорых изменениях

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Справедливости ради надо сказать, что у нас есть внешние враги — Китай, Россия, Северная Корея. Но они не будут врагами, если у вас есть разумный президент. Если у вас разумный президент, они не враги", — сказал Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Чесапике, штат Вирджиния.

Экс-президент США и ныне кандидат выразил уверенность, что при его администрации Америка пользовалась уважением других стран и не имела никаких проблем. Трамп считает, что худшие враги США находятся не за пределами, а внутри страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — флеш-опрос американского канала "CNN" показал, что 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп во время дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом заявил, что так называемые мирные "предложения", выдвинутые российским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".

Ранее "Комментарии" информировали – Дональд Трамп заявил, что у страны заканчиваются люди и солдаты.

"Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Они потеряли эти величественные города с золотыми тысячелетними куполами – и все из-за него (Байдена, — ред.) и глупых решений, которые он принял. Россия никогда бы не напала, если бы я был президентом", – заявил Дональд Трамп.



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Обсуждения

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Донбас

сегодня, 06:41

"Ми не хочемо затягувати цю війну і маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру, — Зеленський" Какая же мерзкая, брехливая циничная гнида. А в 2022 году ты не хотел мира. Гнида циничная. Постоянно брешет и брешет, скотина, только карманы свои и набиваете, сколькож вам, падлам надо денег, а? Сколько народу должно еще умереть, ответь падло.

Ігор

сегодня, 06:40

Тобто, вони не були б ворогами і для України, за розумного президента. Але в нас цю посаду треба скасовувати. Тому що в нас ніколи не буде розумного президента - кожен наступний, гірше і корумпованіше за попереднього. Як і у всій Системі - кожен наступний чиновник, гірше і корумпованіше за попереднього. Причина: ще з часів царизму слов'яне допустили засилля божого народу. Порівняти: Ізраїлю б розумних, добропорядних керівників - всі країни навколо Ізраїлю, перестали б бути ворожими. Потрібні кардинальні реформи! Починаючи з назви, Русь; мови - англійська; культура і свята - американські; повернути стародавню віру і наших рідних богів замість юдейського; і далі ...


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