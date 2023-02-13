США отреагировали на обвинения Китая о шпионаже

12 февраля Китай заявил, что в его воздушном пространстве был замечен американский зонд для шпионажа. США отрицали такие обвинения со стороны властей Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter спикера Совета национальной безопасности США Белого дома Адриен Ватсон.



Лидеры Китая и США. Фото из открытых источников

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В начале февраля США обвинили Китай в использовании воздушного шара для шпионажа. Джо Байден отдал приказ сбить объект. Тогда Китай резко отреагировал на обвинения США, однако признал, что это был его зонд.

Через несколько дней Китай зафиксировал в своем воздушном пространстве неизвестный летательный объект и обвинил США в шпионаже. Кроме того, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь подчеркнул, что подобные американские объекты заходили на территорию его страны еще 10 раз. На обвинение спикера министерства иностранных дел отреагировала спикер Совета национальной безопасности США Белого дома Адриен Ватсон.

"Любое утверждение о том, что правительство США использует воздушные шары наблюдения над КНР, неправда. Именно Китай имеет программу для сбора разведывательных данных на высотных аэростатах наблюдения, которые он использовал для нарушения суверенитета США и более 40 стран на 5 континентах", – ответили США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал две страны, стоящие за использованием шпионских воздушных шаров. Глава военного альянса добавил, что эти страны усиливают слежку за НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, какие преимущества для шпионажа имеют воздушные шары против спутников и дронов.



