США предупредили союзников о готовности захватить новые территории: детали

Соединенные Штаты рассматривают возможность военной операции по захвату стратегического острова Харк, через который проходит большинство нефтяного экспорта Ирана. Об этом сообщают источники, знакомые с обсуждениями в Вашингтоне, отмечая, что союзники США уже были предупреждены о потенциальном сценарии таких военных действий.

США могут захватить иранский остров Харк. Фото из открытых источников

По данным издания The Jerusalem Post, американские чиновники сообщили партнерам, в частности, в Израиле, что у Вашингтона может "не остаться иного выбора", кроме как взять под контроль остров. Целью такого шага называют давление на Тегеран для прекращения блокирования судоходства через Ормузский пролив.

Источники также сообщают, что США уже ускорили опрокидывание войск на Ближний Восток. По информации NBC и Newsmax, в регион могут направить около восьми тысяч военнослужащих, среди которых до пяти тысяч морских пехотинцев. Войска могут быть размещены на десантных кораблях USS Boxer, USS Portland и USS Comstock вместе с военной техникой для потенциальной высадки на побережье.

По информации источников, президент Дональд Трамп серьезно рассматривает разные варианты действий. Среди альтернативных сценариев может быть также военно-морская блокада острова Харк, которая могла бы перекрыть доступ иранских нефтяных танкеров к порту.

"Нам понадобится около месяца, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, захватить остров, а затем взять их за яйца и использовать это для переговоров", — сказал один из собеседников Axios по поводу возможности захвата американцами острова Харк.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. После этого Иран фактически заблокировал Ормузский пролив. Через этот маршрут проходят около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа. По оценкам аналитиков S&P Global, количество проходов судов в регионе сократилось почти на 96%, а тысячи кораблей оказались заблокированы в Персидском заливе.

