"Ссора" Мелании и Трампа в вертолете: эксперт объяснила, что произошло на самом деле

Кадры, на которых Дональд Трамп жестикулирует пальцем в сторону своей жены Мелании на борту вертолета Marine One, вызвали много обсуждений, а в медиа назвали этот момент "ссорой" президентских супругов. Однако эксперт по языку тела Инбаал Гонигман убеждена, что ситуация между Меланией и Дональдом Трампом не выглядит так драматично, как показалось, на первый взгляд.

Мелания и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президентская пара возвращалась в Белый дом после визита в ООН. На видео видно, как Трамп активно машет пальцем, а Мелания в ответ демонстрирует жесты руками. Для сторонних наблюдателей это может напоминать спор. Но, по словам Гонигман, их взаимодействие свидетельствует о совсем другом.

"Начнем с основ. Пара решила сидеть лицом к лицу в вертолете, что уже говорит об определенном уровне комфорта друг с другом. Кроме того, они не застряли носами в телефонах и не листают страницы на своих устройствах. Пара общается, они смотрят друг другу в лицо. Они не отворачиваются друг от друга лицом и не поворачиваются телами", – объяснила эксперт.

По словам читательницы языка тела, хотя указательный палец Трампа можно интерпретировать как жесткий жест в сторону Мелании, но в сочетании с выражениями супругов он скорее свидетельствует о заинтересованной дискуссии.

"Их движения не короткие и гневные, а скорее коммуникативные и разговорные. Разговор оживленный, приятный и заинтересованный, не разочарованный и не безразличный. На самом деле, когда пара собирается спуститься по лестнице, Мелания, которая славится своим суровым выражением лица, улыбается. Она в позитивном настроении", – добавила Гонигман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп унизил трех президентов в Нью-Йорке. Видео курьеза попало в сеть.

Также "Комментарии" писали, что Трамп трижды попал в конфуз во время выступления в ООН.