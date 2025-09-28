"Ссора" Мелании и Трампа в вертолете: эксперт объяснила, что произошло на самом деле

Рубрики
Slava Kot
Кадры, на которых Дональд Трамп жестикулирует пальцем в сторону своей жены Мелании на борту вертолета Marine One, вызвали много обсуждений, а в медиа назвали этот момент "ссорой" президентских супругов. Однако эксперт по языку тела Инбаал Гонигман убеждена, что ситуация между Меланией и Дональдом Трампом не выглядит так драматично, как показалось, на первый взгляд.
Мелания и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Президентская пара возвращалась в Белый дом после визита в ООН. На видео видно, как Трамп активно машет пальцем, а Мелания в ответ демонстрирует жесты руками. Для сторонних наблюдателей это может напоминать спор. Но, по словам Гонигман, их взаимодействие свидетельствует о совсем другом.
По словам читательницы языка тела, хотя указательный палец Трампа можно интерпретировать как жесткий жест в сторону Мелании, но в сочетании с выражениями супругов он скорее свидетельствует о заинтересованной дискуссии.
