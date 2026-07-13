В США обнародовали новые подробности внезапной смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма. Согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, 71-летний политик умер в результате разрыва аорты, связанного с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Как сообщает The Associated Press со ссылкой на данные судебно-медицинской службы, причиной смерти Линдси Грэма стало расслоение аорты. Это опасное состояние, при котором происходит разрыв внутренней стенки наибольшей артерии организма. Медики связывают его с отверждением артерий американского сенатора.

В то же время, окончательный вывод о причине смерти Грэма будет обнародован после завершения токсикологических и микроскопических исследований.

Линдси Грэм умер 11 июля, спустя два дня после своего 71-го дня рождения. Сразу после его смерти офис сенатора сообщил, что Грэм умер из-за "кратковременной и внезапной болезни", не раскрывая дополнительных деталей.

Президент США Дональд Трамп, являвшийся близким соратником Грэма, заявил, что сенатор был для него "как член семьи". По словам главы Белого дома, в субботу вечером по возвращении из Украины они разговаривали по телефону.

"Он звучал немного устало, но отлично", — сказал Трамп в эфире NBC News.

После смерти сенатора президент США также распорядился приспустить государственные флаги по всей стране.

Линдси Грэм представлял штат Южная Каролина в Сенате США с 2003 года и считался одним из самых влиятельных политиков Республиканской партии. Он был хорошо известен своей поддержкой Украины. Только за день до смерти, 10 июля, сенатор находился в Киеве, где встречался с президентом Владимиром Зеленским. Это был уже десятый визит Грэма в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратница Трампа Лора Лумер предполагает, что сенатора Линдси Грэма отравила Россия. Подобной версии причины смерти американского политика придерживается и российский социолог Игорь Эйдман.

Также "Комментарии" писали о реакции Зеленского на смерть Линдси Грэма.