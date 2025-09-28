Стало известно, о чем говорили Мелания и Трамп во время "ссоры" в вертолете

Недавнее видео с борта президентского вертолета Marine One вызвало оживленные обсуждения в СМИ и соцсетях. На кадрах видно, как Дональд Трамп указывает пальцем на свою жену, тогда как Мелания качает головой. Это породило предположение об очередной "ссоре" президентских супругов. Однако эксперты по чтению по губам уверяют, что на самом деле речь шла совсем о другом.

Мелания и Дональд Трамп в вертолете. Фото из открытых источников

Инцидент между Меланией и Дональдом Трампом произошел после Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщил судебный эксперт Джереми Фримен, прочитавший слова Мелании и Трампа, разговор президентских супругов не носил конфликтного характера. По его словам, Трамп обсуждал курьез с неисправным эскалатором, который произошел во время саммита.

"Это было невероятно. Как такое можно было сделать?" — сказал Трамп, а Мелания ответила: "Дональд, посмотри на меня".

Другая экспертка по чтению по губам Никола Хиклинг также подтвердила, что между президентскими супругами не было ссоры. По ее словам, Трамп пытался оградить жену.

"Я не могу им простить, они пытались причинить тебе боль. Им конец. Мы должны бросить им вызов", — сказал Трамп.

Эти показания несколько изменяют восприятие видео, ставшее вирусным. Ведь пользователи сети сразу интерпретировали жесты Трампа как знак раздражения и негодования в сторону Мелании. В то же время, как эксперты объясняют, эмоциональные движения руками были частью разговора о конфузе на мероприятии в ООН, в том числе с эскалатором и телесуфлером. Сам Трамп курьезный случай назвал "настоящим позором" ООН.

