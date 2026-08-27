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Тайный визит в Москву: глава ЦРУ дал мрачный прогноз и призвал к переговорам

Джон Рэтклифф тайно посетил Москву и передал главе ФСБ мрачную оценку войны России против Украины.

27 августа 2026, 23:10
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Slava Kot

Директор ЦРУ Джон Ретклифф совершил тайный визит в Москву, где передал российской стороне мрачную оценку хода войны против Украины. По данным The New York Times, главной целью поездки было убедить Кремль начать серьезные переговоры до того, как военное и экономическое положение России станет еще сложнее.

Тайный визит в Москву: глава ЦРУ дал мрачный прогноз и призвал к переговорам

Джон Рэтклифф. Фото: AP

Как пишет издание, Рэтклифф встретился с главой ФСБ Александром Бортниковым и донес до него оценку американской разведки. По информации источников, директор ЦРУ не угрожал Москве конкретными последствиями в случае отказа Владимира Путина прекратить боевые действия.

The New York Times указывает, что такой формат встречи может иметь особое значение. Аналитики ЦРУ в течение длительного времени подвергают сомнению оценки, которые российские чиновники и советники Владимира Путина предоставляют Кремлю в ходе войны и ее перспектив.

Американские чиновники надеются, что сигнал непосредственно от руководителя ЦРУ может быть воспринят Москвой более серьезно, чем аналогичные сообщения, переданные по дипломатическим каналам. Путин, в прошлом работавший в советской разведке, хорошо понимает значение подобных оценок. По данным NYT, Рэтклифф отметил сложную для России военную и экономическую перспективу и призвал Москву не откладывать переговоры о завершении войны.

Издание отмечает, что визит стал очередной попыткой Вашингтона сдвинуть с места переговорный процесс, фактически зашедший в тупик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал неожиданное заявление о возможном нападении России на НАТО.

Также "Комментарии" писали о мирных переговорах Украины и РФ в сентябре: в Кремле отреагировали на заявление Буданова.



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Источник: https://www.nytimes.com/2026/08/27/us/politics/cia-director-russia-ukraine.html
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