"Трамп на грани нервного срыва": что происходит с президентом США

Slava Kot
Эмоциональное заявление президента США Дональда Трампа в адрес Ирана может свидетельствовать о серьезном обострении переговорного противостояния между странами. Такое мнение высказал украинский политолог Владимир Фесенко, анализируя недавнее сообщение американского лидера.
Президент США Дональд Трамп.
Владимир Фесенко в эфире "24 Канала" прокоментировал сообщение Трампа и предположил, что американский лидер на грани нервного срыва. По его словам, тон заявления был чрезвычайно эмоционален и напоминал "крик отчаяния". Кроме того, политолог обратил внимание на символический момент, ведь резкое сообщение появилось в период празднования Пасхи в западных странах, что сделало заявление еще более неожиданным.
По мнению эксперта, нынешние переговоры между США и Ираном фактически зашли в тупик. Стороны обмениваются ультиматумами, что значительно усложняет достижение компромисса.
Несмотря на это, возникают и дипломатические инициативы. В частности, Пакистан предложил свой план деэскалации. Он предусматривает прекращение огня, начало переговоров по открытию Ормузского пролива и возможное ослабление санкций против Ирана.
Фесенко считает, что в случае успеха такого сценария это могло бы создать важный дипломатический прецедент и для других конфликтов, в частности, для переговоров по завершению войны в Украине.
Напомним, что Трамп написал: "Откройте бл*дский пролив, безумные отбросы, или будете жить в аду".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США требуют устранить Трампа и подвергли сомнению его психическое состояние.
Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил, что иранцы просят США "продолжать бомбардировки".