"Трамп на грани нервного срыва": что происходит с президентом США

Эмоциональное заявление президента США Дональда Трампа в адрес Ирана может свидетельствовать о серьезном обострении переговорного противостояния между странами. Такое мнение высказал украинский политолог Владимир Фесенко, анализируя недавнее сообщение американского лидера.

Владимир Фесенко в эфире "24 Канала" прокоментировал сообщение Трампа и предположил, что американский лидер на грани нервного срыва. По его словам, тон заявления был чрезвычайно эмоционален и напоминал "крик отчаяния". Кроме того, политолог обратил внимание на символический момент, ведь резкое сообщение появилось в период празднования Пасхи в западных странах, что сделало заявление еще более неожиданным.

"Такое ощущение, что Трамп на грани нервного срыва был, когда это писал. Он поставил ультиматум, который завершится во вторник вечером (7 апреля). Если Иран не выполнит американские требования, а я думаю, что он их не выполнит, тогда Трамп угрожает организовать День электростанций и День мостов, США будут их разрушать", — озвучил Фесенко.

По мнению эксперта, нынешние переговоры между США и Ираном фактически зашли в тупик. Стороны обмениваются ультиматумами, что значительно усложняет достижение компромисса.

"Иран явно не готов и чувствует сейчас, что имеет козыри. Главный заключается в осуществлении огневого контроля над Ормузским проливом. Поэтому у Трампа появилось такое нервное сообщение", — пояснил политолог.

Несмотря на это, возникают и дипломатические инициативы. В частности, Пакистан предложил свой план деэскалации. Он предусматривает прекращение огня, начало переговоров по открытию Ормузского пролива и возможное ослабление санкций против Ирана.

Фесенко считает, что в случае успеха такого сценария это могло бы создать важный дипломатический прецедент и для других конфликтов, в частности, для переговоров по завершению войны в Украине.

Напомним, что Трамп написал: "Откройте бл*дский пролив, безумные отбросы, или будете жить в аду".

