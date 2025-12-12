Трамп намекнул, что ему больше не о чем говорить с Европой по Украине

Рубрики
Президент США Дональд Трамп пока сомневается, будет ли его страна присутствовать во Франции на встрече по обсуждению "мирного плана" США. Европейцы инициировали это обсуждение, но в Белом доме уже дали понять, Трамп может появиться на встрече только в том случае, если этот разговор увенчается конкретными договорённостями, а не пустой тратой времени. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Как известно, в субботу, 13 декабря, в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения "мирного плана" Трампа.
Глава Белого дома подчеркнул, что европейские лидеры хотят, чтобы США приняли участие.
