Трамп намекнул, что ему больше не о чем говорить с Европой по Украине

Президент США Дональд Трамп пока сомневается, будет ли его страна присутствовать во Франции на встрече по обсуждению "мирного плана" США. Европейцы инициировали это обсуждение, но в Белом доме уже дали понять, Трамп может появиться на встрече только в том случае, если этот разговор увенчается конкретными договорённостями, а не пустой тратой времени. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами.

Как известно, в субботу, 13 декабря, в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения "мирного плана" Трампа.

"В субботу будет встреча. Посмотрим, будем ли мы на ней присутствовать. Мы сказали, что будем присутствовать на встрече, если они считают, что есть хорошие шансы", – сказал Дональд Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что европейские лидеры хотят, чтобы США приняли участие.

"Мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если будем считать, что есть хорошие шансы. Мы не хотим тратить много времени. Мы считаем, что это негативно. Мы хотим, чтобы это было решено", – добавил американский президент.

