Трамп натякнув, що йому більше нема про що говорити з Європою по Україні

Президент США Дональд Трамп поки сумнівається, чи його країна буде присутня у Франції на зустрічі з обговорення "мирного плану" США. Європейці ініціювали це обговорення, але в Білому домі вже дали зрозуміти, що Трамп може з'явитися на зустрічі лише в тому випадку, якщо ця розмова увінчається конкретними домовленостями, а не марнуванням часу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як відомо, у суботу, 13 грудня, у Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США з представниками України, Франції, Німеччини та Великобританії для обговорення "мирного плану" Трампа.

"У суботу буде зустріч. Подивимося, чи будемо ми на ній присутні. Ми сказали, що будемо присутні на зустрічі, якщо вони вважають, що є хороші шанси", – сказав Дональд Трамп.

Глава Білого дому наголосив, що європейські лідери хочуть, щоб США взяли участь.

"Ми будемо бути присутніми на зустрічі в суботу в Європі, якщо вважатимемо, що є хороші шанси. Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо, що це негативно. Ми хочемо, щоб це було вирішено", – додав американський президент.

