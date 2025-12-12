Трамп натякнув, що йому більше нема про що говорити з Європою по Україні

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп поки сумнівається, чи його країна буде присутня у Франції на зустрічі з обговорення "мирного плану" США. Європейці ініціювали це обговорення, але в Білому домі вже дали зрозуміти, що Трамп може з'явитися на зустрічі лише в тому випадку, якщо ця розмова увінчається конкретними домовленостями, а не марнуванням часу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Як відомо, у суботу, 13 грудня, у Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США з представниками України, Франції, Німеччини та Великобританії для обговорення "мирного плану" Трампа.
Глава Білого дому наголосив, що європейські лідери хочуть, щоб США взяли участь.
