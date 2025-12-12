logo_ukra

BTC/USD

90285

ETH/USD

3091.43

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп натякнув, що йому більше нема про що говорити з Європою по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп натякнув, що йому більше нема про що говорити з Європою по Україні

Дональд Трамп ще сумнівається, чи приєднаються США до обговорення "мирного плану" у Парижі

12 грудня 2025, 09:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп поки сумнівається, чи його країна буде присутня у Франції на зустрічі з обговорення "мирного плану" США. Європейці ініціювали це обговорення, але в Білому домі вже дали зрозуміти, що Трамп може з'явитися на зустрічі лише в тому випадку, якщо ця розмова увінчається конкретними домовленостями, а не марнуванням часу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами.

Трамп натякнув, що йому більше нема про що говорити з Європою по Україні

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як відомо, у суботу, 13 грудня, у Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США з представниками України, Франції, Німеччини та Великобританії для обговорення "мирного плану" Трампа.

"У суботу буде зустріч. Подивимося, чи будемо ми на ній присутні. Ми сказали, що будемо присутні на зустрічі, якщо вони вважають, що є хороші шанси", – сказав Дональд Трамп.

Глава Білого дому наголосив, що європейські лідери хочуть, щоб США взяли участь.

"Ми будемо бути присутніми на зустрічі в суботу в Європі, якщо вважатимемо, що є хороші шанси. Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо, що це негативно. Ми хочемо, щоб це було вирішено", – додав американський президент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп накинувся з критикою на Зеленського: чому зупинився мирний план завершення війни. 

Також видання "Коментарі" повідомляло – настав час закінчувати війну: Трамп підтвердив, що провів жорстку розмову з європейцями по Україні. 

Раніше "Коментарі" писали — Дональд Трамп формує нову коаліцію для протистояння Китаю: хто до неї увійде.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини