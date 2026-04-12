Трамп назвал единственный вопрос в переговорах с Ираном, который имеет значение

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что главным и фактически единственным вопросом, определяющим результат переговоров с Ираном, остается ядерная программа Тегерана. По его словам, несмотря на прогресс в ряде направлений, эта тема заблокировала возможность достижения окончательного мирного соглашения.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в сообщении в соцсети Truth Social заявил, что переговоры с Ираном в целом прошли конструктивно, и стороны смогли согласовать большинство позиций.
Речь идет о нежелании Ирана отказаться от своих ядерных амбиций. Американский лидер подчеркнул, что даже значительные уступки по другим вопросам не имеют значения, если существует риск распространения ядерных технологий.
Параллельно вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что после более чем 20 часов переговоров стороны так и не смогли достичь прорыва. По его словам, именно отсутствие четких гарантий со стороны Ирана стало ключевым препятствием.
