Трамп назвал единственный вопрос в переговорах с Ираном, который имеет значение
Трамп назвал единственный вопрос в переговорах с Ираном, который имеет значение

Трамп назвал ключевой пункт, сорвавший переговоры США с Ираном. Почему ядерная программа стала главной проблемой.

12 апреля 2026, 18:30
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что главным и фактически единственным вопросом, определяющим результат переговоров с Ираном, остается ядерная программа Тегерана. По его словам, несмотря на прогресс в ряде направлений, эта тема заблокировала возможность достижения окончательного мирного соглашения.

Трамп назвал единственный вопрос в переговорах с Ираном, который имеет значение

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в сообщении в соцсети Truth Social заявил, что переговоры с Ираном в целом прошли конструктивно, и стороны смогли согласовать большинство позиций.

"Но единственный вопрос, который действительно имел значение, – ядерный, – остался нерешенным", – написал Трамп.

Речь идет о нежелании Ирана отказаться от своих ядерных амбиций. Американский лидер подчеркнул, что даже значительные уступки по другим вопросам не имеют значения, если существует риск распространения ядерных технологий.

"Я мог бы вдаваться в подробности и рассказывать о том, чего удалось достичь, но есть только одна вещь, которая имеет значение – Иран не готов отказаться от своих ядерных амбиций! Все эти пункты не имеют значения по сравнению с тем, чтобы позволить ядерной энергии оказаться в руках таких нестабильных, сложных и непредсказуемых людей", – добавил Трамп.

Параллельно вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что после более чем 20 часов переговоров стороны так и не смогли достичь прорыва. По его словам, именно отсутствие четких гарантий со стороны Ирана стало ключевым препятствием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после срыва переговоров с Ираном Трамп заявил о блокировании Ормузского пролива со стороны США.

Также "Комментарии" писали, что в Иране отреагировали на срыв переговоров с США.



