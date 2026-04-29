Трамп неожиданно заявил, что его мать была влюблена в Чарльза: как отреагировал король

Slava Kot
Во время официального визита британской королевской семьи в Белый дом президент США Дональд Трамп совершил неожиданное личное признание. Американский лидер заявил, что его мать восхищалась королевской семьей и была "влюблена" в молодого Чарльза.
Король Чарльз и Дональд Трамп. Фото: AFP
Выступая перед гостями на южной лужайке Белого дома, Трамп рассказал о шотландском происхождении своей матери Мэри Энн Трамп и ее любви к британской монархии. По его словам, она всегда смотрела церемонии с участием королевской семьи и особенно симпатизировала тогдашнему принцу Чарльзу.
Момент с заявлением Трампа и реакцией на эти слова короля Чарльза распространился в соцсетях. Его прокомментировал эксперт по языку тела Даррен Стентон, заявивший, что реакция короля была скорее доброжелательной, чем обескураженной.
Мать Трампа Мэри Энн Трамп умерла в 2000 году в возрасте 88 лет. Она иммигрировала в Соединенные Штаты в 1930 году в возрасте 18 лет, а позже познакомилась с Фредом Трампом, отцом президента США, за которого вышла замуж в 1936 году.
