Трамп неожиданно заявил, что его мать была влюблена в Чарльза: как отреагировал король
НОВОСТИ

Трамп неожиданно заявил, что его мать была влюблена в Чарльза: как отреагировал король

Дональд Трамп во время визита короля Чарльза вспомнил, что его мать восхищалась монархом.

29 апреля 2026, 16:20
Slava Kot

Во время официального визита британской королевской семьи в Белый дом президент США Дональд Трамп совершил неожиданное личное признание. Американский лидер заявил, что его мать восхищалась королевской семьей и была "влюблена" в молодого Чарльза.

Король Чарльз и Дональд Трамп. Фото: AFP

Выступая перед гостями на южной лужайке Белого дома, Трамп рассказал о шотландском происхождении своей матери Мэри Энн Трамп и ее любви к британской монархии. По его словам, она всегда смотрела церемонии с участием королевской семьи и особенно симпатизировала тогдашнему принцу Чарльзу.

"Моя мама была прикована к телевизору и говорила: "Смотри, Дональд, смотри, какая красота". Она действительно любила нашу семью, но я также помню, как она очень четко сказала: "Чарльз, он так мил". Моя мама была влюблена в Чарльза. Можете в это поверить? Интересно, о чем она сейчас думает", – сказал Дональд Трамп.

Момент с заявлением Трампа и реакцией на эти слова короля Чарльза распространился в соцсетях. Его прокомментировал эксперт по языку тела Даррен Стентон, заявивший, что реакция короля была скорее доброжелательной, чем обескураженной.

"У короля Чарльза, очевидно, очень хорошее чувство юмора. Он закатил глаза и слегка улыбнулся, это не было отрицательно, и, казалось, его восприняли с хорошим настроением. Кажется, между ними действительно крепкая связь, и Чарльз проделал исключительную работу во время этого визита", — пояснил Стентон.

Мать Трампа Мэри Энн Трамп умерла в 2000 году в возрасте 88 лет. Она иммигрировала в Соединенные Штаты в 1930 году в возрасте 18 лет, а позже познакомилась с Фредом Трампом, отцом президента США, за которого вышла замуж в 1936 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что король Чарльз дважды остроумно пошутил над Трампом.

Также "Комментарии" писали, что Мелания оттолкнула руку Трампа во время фотосессии с королевскими супругами. Неловкий момент попал на видео.



