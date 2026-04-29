Трамп несподівано заявив, що його мати була закохана в Чарльза: як відреагував король

Під час офіційного візиту британської королівської родини до Білого дому президент США Дональд Трамп зробив несподіване особисте зізнання. Американский лідер заявив, що його мати захоплювалася королівською сім’єю та була "закохана" в молодого Чарльза.

Король Чарльз та Дональд Трамп. Фото: AFP

Виступаючи перед гостями на південній галявині Білого дому, Трамп розповів про шотландське походження своєї матері Мері Енн Трамп та її любов до британської монархії. За його словами, вона завжди дивилася церемонії за участю королівської родини та особливо симпатизувала тодішньому принцу Чарльзу.

"Моя мама була прикута до телевізора і казала: "Дивись, Дональд, дивись, яка краса". Вона справді любила нашу родину, але я також пам’ятаю, як вона дуже чітко сказала: "Чарльз, він такий милий". Моя мама була закохана в Чарльза. Можете у це повірити? Цікаво, про що вона зараз думає", — сказав Дональд Трамп

Момент з заявою Трампа та реакцією на ці слова короля Чарльза поширився в соцмережах. Його прокоментував експерт з мови тіла Даррен Стентон, який заявив, що реакція короля була радше доброзичливою, ніж збентеженою.

"У короля Чарльза, очевидно, дуже гарне почуття гумору. Він закотив очі та злегка посміхнувся, це не було негативно, і, здавалося, його сприйняли з гарним настроєм. Здається, між ними справді міцний зв'язок, і Чарльз виконав виняткову роботу під час цього візиту", — пояснив Стентон.

Мати Трампа Мері Енн Трамп померла у 2000 році у віці 88 років. Вона іммігрувала до Сполучених Штатів у 1930 році у віці 18 років, а пізніше познайомилася з Фредом Трампом, батьком президента США, за якого вийшла заміж у 1936 році.

