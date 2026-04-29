Трамп несподівано заявив, що його мати була закохана в Чарльза: як відреагував король

Під час офіційного візиту британської королівської родини до Білого дому президент США Дональд Трамп зробив несподіване особисте зізнання. Американский лідер заявив, що його мати захоплювалася королівською сім’єю та була "закохана" в молодого Чарльза.
Король Чарльз та Дональд Трамп. Фото: AFP
Виступаючи перед гостями на південній галявині Білого дому, Трамп розповів про шотландське походження своєї матері Мері Енн Трамп та її любов до британської монархії. За його словами, вона завжди дивилася церемонії за участю королівської родини та особливо симпатизувала тодішньому принцу Чарльзу.
Момент з заявою Трампа та реакцією на ці слова короля Чарльза поширився в соцмережах. Його прокоментував експерт з мови тіла Даррен Стентон, який заявив, що реакція короля була радше доброзичливою, ніж збентеженою.
Мати Трампа Мері Енн Трамп померла у 2000 році у віці 88 років. Вона іммігрувала до Сполучених Штатів у 1930 році у віці 18 років, а пізніше познайомилася з Фредом Трампом, батьком президента США, за якого вийшла заміж у 1936 році.
