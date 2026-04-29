logo_ukra

BTC/USD

76795

ETH/USD

2302.57

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп несподівано заявив, що його мати була закохана в Чарльза: як відреагував король
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп несподівано заявив, що його мати була закохана в Чарльза: як відреагував король

Дональд Трамп під час візиту короля Чарльза згадав, що його мати захоплювалася монархом.

29 квітня 2026, 16:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час офіційного візиту британської королівської родини до Білого дому президент США Дональд Трамп зробив несподіване особисте зізнання. Американский лідер заявив, що його мати захоплювалася королівською сім’єю та була "закохана" в молодого Чарльза. 

Король Чарльз та Дональд Трамп. Фото: AFP

Виступаючи перед гостями на південній галявині Білого дому, Трамп розповів про шотландське походження своєї матері Мері Енн Трамп та її любов до британської монархії. За його словами, вона завжди дивилася церемонії за участю королівської родини та особливо симпатизувала тодішньому принцу Чарльзу.

"Моя мама була прикута до телевізора і казала: "Дивись, Дональд, дивись, яка краса". Вона справді любила нашу родину, але я також пам’ятаю, як вона дуже чітко сказала: "Чарльз, він такий милий". Моя мама була закохана в Чарльза. Можете у це повірити? Цікаво, про що вона зараз думає", — сказав Дональд Трамп.

Момент з заявою Трампа та реакцією на ці слова короля Чарльза поширився в соцмережах. Його прокоментував експерт з мови тіла Даррен Стентон, який заявив, що реакція короля була радше доброзичливою, ніж збентеженою.

"У короля Чарльза, очевидно, дуже гарне почуття гумору. Він закотив очі та злегка посміхнувся, це не було негативно, і, здавалося, його сприйняли з гарним настроєм. Здається, між ними справді міцний зв'язок, і Чарльз виконав виняткову роботу під час цього візиту", — пояснив Стентон.

Мати Трампа Мері Енн Трамп померла у 2000 році у віці 88 років. Вона іммігрувала до Сполучених Штатів у 1930 році у віці 18 років, а пізніше познайомилася з Фредом Трампом, батьком президента США, за якого вийшла заміж у 1936 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що король Чарльз двічі дотепно пожартував над Трампом.

Також "Коментарі" писали, що Меланія відштовхнула руку Трампа під час фотосесії з королівським подружжям. Незручний момент потрапив на відео.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини