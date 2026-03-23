Трамп объяснил, чем удары США по Ирану отличаются от атак России по энергетике Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальные удары по энергетической инфраструктуре Ирана принципиально отличались бы от атак, которые Россия совершает против энергетических объектов Украины.

Дональд Трамп во время общения с журналистами прокомментировал свой ранее озвученный ультиматум Тегерану. Американский лидер предупреждал, что США могут нанести удары по иранским электростанциям, если страна не согласится восстановить свободное судоходство через Ормузский пролив.

"Ожидалось, что мы подорвем их крупнейшие электростанции, строительство которых стоило более 10 миллиардов долларов. Один выстрел — и она исчезла. Она разрушается. Зачем им это? Так что они позвонили. Не я звонил — они позвонили. Они хотят заключить соглашение", — сказал Трамп.

Когда журналисты спросили, чем возможные американские удары по энергетическим объектам Ирана отличались бы от российских атак по украинской инфраструктуре, Трамп ответил, что не поддерживает действия Москвы.

"Я думаю, что это очень отличается... Я тоже не фанат того, что делает Россия просто чтобы вы понимали, но это очень отличается", — сказал Трамп.

Президент США ранее установил для Ирана 48-часовой дедлайн по разблокированию Ормузского пролива. Однако незадолго до истечения этого срока Трамп объявил о начале переговоров и временно отложил возможные удары по иранской энергетике на пять дней. В то же время в Тегеране заявляют, что никаких переговоров с Вашингтоном не ведут.

