Трамп пояснив, чим удари США по Ірану відрізняються від атак Росії по енергетиці України

Президент США Дональд Трамп заявив, що потенційні удари по енергетичній інфраструктурі Ірану принципово відрізнялися б від атак, які Росія здійснює проти енергетичних об’єктів України.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами прокоментував свій раніше озвучений ультиматум Тегерану. Американський лідер попереджав, що США можуть завдати ударів по іранських електростанціях, якщо країна не погодиться відновити вільне судноплавство через Ормузьку протоку.

"Очікувалося, що ми підірвемо їхні найбільші електростанції, будівництво яких коштувало понад 10 мільярдів доларів. Один постріл — і вона зникла. Вона руйнується. Навіщо їм це? Тож вони подзвонили. Не я дзвонив — вони подзвонили. Вони хочуть укласти угоду", — сказав Трамп.

Коли журналісти запитали, чим можливі американські удари по енергетичних об’єктах Ірану відрізнялися б від російських атак по українській інфраструктурі, Трамп відповів, що не підтримує дії Москви.

"Я думаю, що це дуже відрізняється... Я теж не фанат того, що робить Росія, просто щоб ви розуміли, але це дуже відрізняється", — сказав Трамп.

Президент США раніше встановив для Ірану 48-годинний дедлайн щодо розблокування Ормузької протоки. Однак незадовго до завершення цього терміну Трамп оголосив про початок переговорів і тимчасово відклав можливі удари по іранській енергетиці на п’ять днів. Водночас у Тегерані заявляють, що жодних переговорів з Вашингтоном не ведуть.

