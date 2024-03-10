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Трамп объяснил, почему Путин говорит о ядерном оружии

Республиканец Дональд Трамп подверг критике Джо Байдена, заявив, что риторика российского диктатора Владимира Путина относительно применения ядерного оружия является слабостью президента США.

сегодня, 09:35
Автор:
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Slava Kot
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Кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорит о применении ядерного оружия, ведь считает действующего президента США идиотом, которого может одолеть. Трамп подчеркнул, что будь он президентом, этого бы не случилось.

Трамп объяснил, почему Путин говорит о ядерном оружии

Дональд Трамп на выступлении в штате Джорджия. Фото из открытых источников

Дональд Трамп провел выступление перед своими поклонниками в штате Джорджия, где раскритиковал президента США Джо Байдена, которого назвал идиотом. 

"Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президент США является идиот, с которым он может справиться", — сказал Трамп и добавил, что "если бы у вас был действительно способный президент, как я — мы были б в полной безопасности".

Это уже не первый раз Дональд Трамп резко критикует Джо Байдена, используя войну в Украине. Ранее республиканец заявил, что войны в Украине и Ближнем Востоке можно было бы избежать, будь он президентом. По словам Трампа, Байден несет ответственность за оба военных конфликта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден рассказал, каким будет мир в случае победы Трампа на выборах в США. По словам американского президента, Трамп принесет в мир "раскол" и "хаос". Байден считает, что Трампом двигает обида и республиканец сосредоточен на мести.

Также "Комментарии" писали, что после Трамп отреагировал на заявление Путина, что лучшим президентом для России был бы Джо Байден через его опыт и последовательность. По словам Трампа, победа на выборах Байдена это "дорога в ад" и "угроза демократии". Трамп объяснил, что он много общался с Путиным, поэтому тот не нападал на Украину.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CfiYjQOA5pI&ab_channel=FOX5Atlanta
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