Трамп оконфузился: что нарушил президент США на встречи с королем Чарльзом
НОВОСТИ

Трамп оконфузился: что нарушил президент США на встречи с королем Чарльзом

Во время встречи в Белом доме Дональд Трамп похлопал короля Чарльза III по плечу.

28 апреля 2026, 12:50
Slava Kot

Встреча президента США Дональда Трампа с королем Великобритании Чарльзом III в Белом доме привлекла внимание не только политическим значением, но и деталями поведения лидеров. После официального приветствия эксперты по этикету и языку тела обратили внимание на жест американского президента, который назвали нарушением королевского протокола.

Трамп оконфузился: что нарушил президент США на встречи с королем Чарльзом

Король Чарльз, королева Камилла, Дональд и Мелания Трампа. Фото: PA Wire

Чарльз III и королева Камилла прибыли в Вашингтон с государственным визитом, где их встречали Дональд и Мелания Трамп. Во время церемонии президент США пожал руку монарху, а первая леди тепло поздравила королеву. После официальной части, когда гости направлялись в здание Белого дома, Трамп похлопал короля Чарльза по плечу. Именно этот момент считается нарушением королевского протокола. По неписаным правилам королевского этикета, физический контакт с членами британской монархии обычно не инициируют посторонние лица.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что Трамп на этот раз вел себя более сдержанее, чем во время предыдущих встреч с представителями королевской семьи.

"Это прикосновение к руке, когда они зашли, также выглядело как более политический жест. Это также был первый настоящий жест "особой" дружбы со стороны более сдержанного Трампа, чем те очень энтузиастические ритуалы, которые мы видели во время их последней встречи", — отмечает Джеймс.

В то же время, она подчеркнула, что сам король Чарльз III не выглядел обескураженным и воспринял ситуацию спокойно.

"Чарльз всегда казался более расслабленным по этому поводу, чем его мать королева Елизавета II, и жест Трампа был чрезвычайно сдержан для Трампа. Просто легкий, осторожный и достаточно вежливый жест", — добавила эксперт по языку тела.

Это не первый подобный инцидент Трампа с членами королевской семьи. Во время визита в Лондон в 2018 году президент США повернулся спиной к королеве Елизавете и прошел перед ней во время осмотра войск. В сентябре 2025 года, во время встречи с королем Чарльзом III, Трамп демонстративно схватил его за локоть. Эти случаи считаются нарушением королевского протокола.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что король Чарльз отмахнулся от Дональда Трампа из-за вопроса о Путине.

Также "Комментарии" писали, что США оконфузились во время подготовки к визиту короля Чарльза.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.com/news/article-15770161/Trumps-subtle-friendly-immediately-broke-royal-protocol-King-Charles.html
