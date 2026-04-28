Трамп оконфузился: что нарушил президент США на встречи с королем Чарльзом

Slava Kot
Встреча президента США Дональда Трампа с королем Великобритании Чарльзом III в Белом доме привлекла внимание не только политическим значением, но и деталями поведения лидеров. После официального приветствия эксперты по этикету и языку тела обратили внимание на жест американского президента, который назвали нарушением королевского протокола.
Король Чарльз, королева Камилла, Дональд и Мелания Трампа. Фото: PA Wire
Чарльз III и королева Камилла прибыли в Вашингтон с государственным визитом, где их встречали Дональд и Мелания Трамп. Во время церемонии президент США пожал руку монарху, а первая леди тепло поздравила королеву. После официальной части, когда гости направлялись в здание Белого дома, Трамп похлопал короля Чарльза по плечу. Именно этот момент считается нарушением королевского протокола. По неписаным правилам королевского этикета, физический контакт с членами британской монархии обычно не инициируют посторонние лица.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что Трамп на этот раз вел себя более сдержанее, чем во время предыдущих встреч с представителями королевской семьи.
В то же время, она подчеркнула, что сам король Чарльз III не выглядел обескураженным и воспринял ситуацию спокойно.
Это не первый подобный инцидент Трампа с членами королевской семьи. Во время визита в Лондон в 2018 году президент США повернулся спиной к королеве Елизавете и прошел перед ней во время осмотра войск. В сентябре 2025 года, во время встречи с королем Чарльзом III, Трамп демонстративно схватил его за локоть. Эти случаи считаются нарушением королевского протокола.
