Трамп поблагодарил власти Ирана: неожиданное заявление президента США

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по поводу ситуации в Иране.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома поблагодарил иранские власти за то, что они якобы отказались от казней сотен участников протестов.

"Я с большим уважением отношусь к тому факту, что все запланированные казни (более 800), которые должны были состояться вчера, были отменены руководством Ирана. Спасибо!" – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В то же время комментируя ситуацию журналистам, американский президент заявил, что его никто не пытался убедить отказаться от ударов по Ирану. По словам Трампа, он "убедил себя сам".

"Мы посмотрим", — ответил Трамп на вопрос, до сих пор ли в силе его слова о том, что помощь участникам протестов в Иране уже в пути.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", посольство Украины в Исламской Республике Иран заявило о временной приостановке своей работы. Такое решение дипломаты приняли из соображений безопасности, сообщили в дипломатическом представительстве. В посольстве подчеркнули, что главным приоритетом сейчас есть защита жизни и здоровья украинских граждан.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Министерство иностранных дел Канады обратилось к своим гражданам , находящимся в Иране, с призывом как можно скорее покинуть страну. Причинами называют резкое ухудшение ситуации в Иране. В канадском МИДе пояснили, что решение связано с эскалацией внутриполитического напряжения в стране, массовыми протестами и риском насильственных действий, в том числе в отношении иностранцев.

Портал "Комментарии" также сообщал, что в Иране количество погибших во время подавления массовых антиправительственных выступлений может достигать уже около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются более двух недель, а власти пытаются скрыть реальные масштабы кровавых репрессий. Об этом сообщает Iran International. Агентство отмечает, что государство намеренно блокирует любую информацию о массовых гражданских убийствах.