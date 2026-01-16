Трамп подякував владі Ірану: несподівана заява президента США

Президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву щодо ситуації в Ірані.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава Білого дому подякував іранській владі за те, що вона нібито відмовилася від страт сотень учасників протестів.

"Я з великою повагою ставлюся до того факту, що всі заплановані страти (понад 800), які мали відбутися вчора, були скасовані керівництвом Ірану. Дякую!" — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Водночас, коментуючи ситуацію журналістам, американський президент заявив, що його ніхто не намагався переконати відмовитись від ударів по Ірану. За словами Трампа, він "переконав себе сам".

"Ми подивимося", — відповів Трамп на запитання, чи досі в силі його слова про те, що допомога учасникам протестів в Ірані уже в дорозі.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", посольство України в Ісламській Республіці Іран заявило про тимчасове призупинення своєї роботи. Таке рішення дипломати ухвалили з міркувань безпеки, повідомили в дипломатичному представництві. У посольстві наголосили, що головним пріоритетом зараз є захист життя та здоров’я українських громадян.

Раніше видання "Коментарі" писало, що Міністерство закордонних справ Канади звернулося до своїх громадян, які перебувають в Ірані, із закликом якомога швидше залишити країну. Причинами називають різке погіршення безпекової ситуації в Ірані. У канадському МЗС пояснили, що рішення пов’язане з ескалацією внутрішньополітичної напруги в країні, масовими протестами та ризиком насильницьких дій, у тому числі щодо іноземців.

Портал "Коментарі" також повідомляв, що в Ірані кількість загиблих під час придушення масових антиурядових виступів може сягати вже близько 12 тисяч осіб. Протести тривають понад два тижні, а влада намагається приховати реальні масштаби кривавих репресій. Про це повідомляє Iran International. Агенція наголошує, що держава навмисно блокує будь-яку інформацію про масові вбивства цивільних.