Трамп поддерживал Камалу Харрис: он жертвовал деньги на ее кампанию

После того, как Джо Байден снялся с предвыборной гонки главной кандидаткой от Демократической партии и основной конкуренткой Трампа стала вице-президент США Камала Харрис. Оказалось, что раньше Дональд Трамп финансировал ее кампанию, при чем делал это дважды.



Трамп финансировал кампании Харрис. Фото из открытых источников

Согласно данным о финансировании кампании в Калифорнии, Трамп пожертвовал в общей сложности 6 тыс. долларов на кампанию Камалы Харрис, когда она баллотировалась на пост генерального прокурора в 2011 и 2013 годах. В 2011 году Трамп сделал перевод на 5 тыс. долларов на предвыборный счет Харрис, а в 2013 году пожертвовал еще 1000 долларов.

Чек Дональда Трампа на кампанию Камалы Харрис в 2011 году

Кроме того, оказывается, что Трамп финансировал не только кампании Харрис, но и других демократов. Например, в 2009 году он перечислил 2,5 тыс. долларов на кампанию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который сегодня считается одним из возможных кандидатов в президенты от демократов.

Доналд Трамп до своего прихода в политику в 2015 году неоднократно финансово поддерживал кандидатов обеих партий. В 2016 году, когда Трампа на президентских дебатах критиковали за пожертвования демократам, он заявил, что таким образом пользуется "сломанной системой".

"Всем даю. И знаете, когда мне что-то от них нужно через 2-3 года, я им звоню. Это сломанная система", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Камала Харрис говорила об Украине.

Также "Комментарии" писали о том, есть ли у вице-президента Харрис шансы победить Дональда Трампа на выборах президента США.