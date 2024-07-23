Трамп поддерживал Камалу Харрис: он жертвовал деньги на ее кампанию

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Slava Kot
После того, как Джо Байден снялся с предвыборной гонки главной кандидаткой от Демократической партии и основной конкуренткой Трампа стала вице-президент США Камала Харрис. Оказалось, что раньше Дональд Трамп финансировал ее кампанию, при чем делал это дважды.
Трамп финансировал кампании Харрис. Фото из открытых источников
Согласно данным о финансировании кампании в Калифорнии, Трамп пожертвовал в общей сложности 6 тыс. долларов на кампанию Камалы Харрис, когда она баллотировалась на пост генерального прокурора в 2011 и 2013 годах. В 2011 году Трамп сделал перевод на 5 тыс. долларов на предвыборный счет Харрис, а в 2013 году пожертвовал еще 1000 долларов.
Чек Дональда Трампа на кампанию Камалы Харрис в 2011 году
Кроме того, оказывается, что Трамп финансировал не только кампании Харрис, но и других демократов. Например, в 2009 году он перечислил 2,5 тыс. долларов на кампанию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который сегодня считается одним из возможных кандидатов в президенты от демократов.
Доналд Трамп до своего прихода в политику в 2015 году неоднократно финансово поддерживал кандидатов обеих партий. В 2016 году, когда Трампа на президентских дебатах критиковали за пожертвования демократам, он заявил, что таким образом пользуется "сломанной системой".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Камала Харрис говорила об Украине.
Также "Комментарии" писали о том, есть ли у вице-президента Харрис шансы победить Дональда Трампа на выборах президента США.
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