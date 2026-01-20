Трамп пригрозил Макрону, отказавшемуся присоединиться к Совету мира

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отказе присоединиться к Совету мира. Во время общения с журналистами в Майами Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское, если Париж не изменит позицию.

Трамп пригрозил Макрону. Фото из открытых источников

Дональд Трамп получил вопрос по поводу отказа Макрона присоединиться к Совету мира, который планирует создать администрация Белого дома. В ответ президент США пригрозил Франции новыми пошлинами.

"Он это сказал? Ну, никто его не хочет, потому что он скоро покинет должность. Так что, знаете, хорошо. Что я сделаю... я введу 200-процентный тариф на его вина и шампанское, и Макрон присоединится к Совету мира. Но он не обязан этого делать", — сказал Трамп.

В том же разговоре президент США снова затронул тему Гренландии, заявив, что не ожидает серьезного сопротивления со стороны Европы. По его словам, исторические аргументы по контролю Дании над островом не могут считаться определяющими.

Идея Совета мира Дональда Трампа предполагает создание новой международной структуры, которая будет заниматься стабилизацией кризисных регионов и их восстановлением после конфликтов. По данным СМИ, постоянное членство в организации может быть платным и стоит до одного миллиарда долларов.

Ранее о получении приглашений в Совет мира, в частности по ситуации в Газе, сообщали премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Италии Джорджа Мелони. Также известно о приглашениях Аргентины, Канады и нескольких европейских стран. Аналогичное предложение получили Владимир Путин и Александр Лукашенко.

