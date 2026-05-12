Трамп пройдет специальное медицинское обследование: что известно о его здоровье

Дональд Трамп 26 мая пройдет плановое медицинское обследование в военном госпитале имени Уолтера Рида вблизи Вашингтона. Об этом сообщили в Белом доме, подчеркнув, что речь идет о регулярной профилактической проверке состояния здоровья американского президента.

По официальной информации, Трамп пройдет ежегодные медицинские и стоматологические исследования. Для американских президентов практика публичного информирования о состоянии здоровья давно стала частью политической культуры, особенно когда речь идет о лидерах постарше.

Однако здоровье Трампа по его возвращении на пост президента активно обсуждается в медиа и соцсетях. Особое внимание привлекли недавние фотографии президента США, на которых пользователи заметили синяки на его руках. Часть следов скрывали с помощью тонального крема.

Сам Дональд Трамп объяснил появление синяков частыми рукопожатиями во время публичных мер. В Белом доме также заявляли, что подобные следы могут быть связаны с приемом препаратов, разжижающих кровь. Кроме того, ранее внимание журналистов привлекали странные следы на шее Трампа, объясняемые администрацией президента использованием специального крема.

Дополнительную волну слухов вызвали сообщения в апреле о якобы госпитализации Трампа после сокращения его рабочего графика. Тогда в Белом доме резко отреагировали на предположения, назвав их "сумасшедшими теориями заговора".

Еще одним поводом для дискуссий по поводу здоровья Трампа стало сообщение администрации президента о том, что американский лидер имеет хроническую венозную недостаточность. Это распространенное среди пожилых людей заболевание вен.

Заметим, что в прошлом году Трамп проходил медицинское обследование дважды. Это нетипично для американских президентов, обычно проходящих одну специальную проверку в год.

