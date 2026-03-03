Лікар Білого дому пояснив загадкові сліди на шиї Трампа (ФОТО)

Останні публічні появи Дональда Трампа викликали хвилю обговорень у соцмережах. Користувачі звернули увагу на помітне почервоніння на правій стороні шиї президента США під час офіційних заходів. Після сплеску чуток з заявою виступив лікар Білого дому Шон Барбабелла, який пояснив почервоніння на шиї американського лідера.

Трамп з почервонінням на шиї. Фото: Reuters: Jonathan Ernst

Шон Барбабелла стверджує, що Трамп проходить "профілактичне лікування шкіри" та застосовує спеціальний крем.

"Трамп використовує дуже поширений крем на правій стороні шиї, який є профілактичним засобом для шкіри, призначеним лікарем Білого дому. Президент використовує цей крем протягом одного тижня, і очікується, що почервоніння триватиме кілька тижнів", – йдеться у заяві Барбабелли опублікованій на сайті Білого дому.

Додаткових деталей щодо характеру лікування або діагнозу лікар Трампа не надав. У Білому домі також не відповіли на запити журналістів про конкретну причину призначення крему.

Трамп на церемонії вручення Медалі Пошани у Білому домі 2 березня 2026 року. Фото AP/Марк Шифельбайн

Це не перший випадок, коли стан здоров’я 79-річного Трампа привертає увагу громадськості. Крім того, Барбабелла раніше применшував важливість проблем зі здоров'ям у Трампа. Раніше лікарі повідомляли про діагностовану хронічну венозну недостатність у президента США — це поширений стан, пов’язаний із набряками ніг.

Також у американського лідера помічали синці на руках. Сам Трамп пояснював синці на руці частими рукостисканнями та прийомом аспірину для підтримки серця.

