Трамп розкритикував Меланію, бо вона отримує більше підтримки, ніж він

Під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп несподівано відступив від теми економіки та безпеки, щоб окремо згадати свою дружину Меланію Трамп. У притаманній йому манері він поєднав комплімент із легкою іронією, заявивши, що перша леді має набагато кращу підтримку, ніж він сам.

Дональд Трамп та Меланія Трамп. Фото з відкритих джерел

24 лютого Дональд Трамп звернувся до законодавців і в певний момент почав говорити про Меланію Трамп, зокрема про її здобутки, як першої леді США.

"Ніхто не піклується про захист американської молоді більше, ніж наша перша леді – вона тепер кінозірка, ви можете в це повірити? За останній рік вона мала неймовірний вплив, впровадивши законодавство про штучний інтелект, просунувши знаковий виконавчий указ про опіку... Це приголомшливо", — сказав Трамп.

Далі Трамп ледь помітно пожартував щодо Меланії, критикуючи її високий рівень підтримки серед американських законодавців.

"Це справді неймовірна подія, яка сталася, і вона отримала велику двопартійну підтримку. Вона отримує набагато кращу двопартійну підтримку, ніж я. Я не отримую жодної, вона отримує все. Колись вам доведеться розповісти мені, як ви це зробили!", — сказав Трамп.

Однак соціологія свідчить не на користь Меланії Трамп. За даними опитування YouGov, її баланс схвалення становить мінус 16 пунктів. Для порівняння, рейтинг колишньої першої леді Джилл Байден оцінювався на рівні мінус 9, а решти перших леді, зокрема Ненсі Рейган, Барбари Буш, Мішель Обама та Лора Буш має позитивний баланс.

