Трамп с грубой бранью озвучил новые угрозы Ирану: что сказал

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Ирана из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Американский лидер призвал Тегеран немедленно разблокировать стратегический морской путь и пригрозил ударами по энергетике и мостам.

5 апреля Трамп опубликовал эмоциональное сообщение с бранными словами в своей социальной сети Truth Social. В нем он предупредил, что в случае дальнейшей блокировки пролива США могут нанести удары по иранской инфраструктуре, в том числе по энергетическим объектам.

"Во вторник в Иране будет "День электростанции" и "День моста", и все это одновременно. Ничего подобного не происходило!!! Откройте бл*дский пролив, сумасшедшие отбросы, или будете жить в аду – просто наблюдайте! Хвала Аллаху", — написал Трамп.

Трамп угрожает Ирану

Это уже не первое жесткое заявление президента США по поводу этой ситуации. Накануне, 4 апреля, Трамп выдвинул Ирану 48-часовой ультиматум с требованием разблокировать Ормузский пролив. В случае отказа он пригрозил новыми военными ударами. Подобные требования от Трампа звучали и раньше, в том числе в марте.

В Тегеране резко отреагировали на заявления Трампа. Иранские власти отвергли ультиматум и в ответ пригрозили США "воротами ада", а самого Трампа назвали "неуравновешенным дураком".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский политик Джон Болтон заявил, что Трамп может паниковать после потери американских самолетов в конфликте с Ираном. По его словам, американский президент перешел в "режим паники".

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко хвастается, что стал "советником" Трампа по вопросу Ирана.