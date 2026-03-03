logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп с угрозами отреагировал на новые смерти американских солдат в войне с Ираном
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп с угрозами отреагировал на новые смерти американских солдат в войне с Ираном

Трамп отреагировал на смерть шести американских солдат в войне с Ираном и заявил, что США готовят ответ.

3 марта 2026, 08:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на гибель шести американских военных во время операции "Эпическая ярость" против Ирана. Американский лидер пообещал, что ответ Вашингтона не заставит себя ждать.

Трамп с угрозами отреагировал на новые смерти американских солдат в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В комментарии телеканалу NewsNation Дональд Трамп ответил на вопрос о гибели американских солдат в войне на Ближнем Востоке и иранских атаках на американские учреждения в регионе.

"Скоро вы узнаете, каким будет ответ за нападение на посольство США в Эр-Рияде и гибель американских военнослужащих. Мы причинем им большой вред. Мы нанесем колоссальные потери", — сказал Трамп без дополнительных деталей.

Также Трампа спросили, беспокоит ли его возможность других потенциальных атак на американские объекты на Ближнем Востоке или в США.

"Нет, это часть войны. Нравится это людям или нет, так это и есть", — ответил Трамп.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что по состоянию на 2 марта шесть американских военных погибли в бою. По данным CNN, все шесть военнослужащих погибли в результате прямого удара по временному оперативному центру в гражданском порту в Кувейте. Боеприпас, способный обходить системы ПВО, попал в контейнерное сооружение, вызвав масштабный пожар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Трампа на гибель американских солдат в войне с Ираном. Американский президент не исключил, что потери США в войне на Ближнем Востоке могут возрасти.

Также "Комментарии" писали, что Трамп уже выбрал новую страну для атаки США после Ирана. После успеха в Венесуэле и окончания войны против Ирана США могут совершить атаку на Кубу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости