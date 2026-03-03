Трамп с угрозами отреагировал на новые смерти американских солдат в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на гибель шести американских военных во время операции "Эпическая ярость" против Ирана. Американский лидер пообещал, что ответ Вашингтона не заставит себя ждать.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В комментарии телеканалу NewsNation Дональд Трамп ответил на вопрос о гибели американских солдат в войне на Ближнем Востоке и иранских атаках на американские учреждения в регионе.

"Скоро вы узнаете, каким будет ответ за нападение на посольство США в Эр-Рияде и гибель американских военнослужащих. Мы причинем им большой вред. Мы нанесем колоссальные потери", — сказал Трамп без дополнительных деталей.

Также Трампа спросили, беспокоит ли его возможность других потенциальных атак на американские объекты на Ближнем Востоке или в США.

"Нет, это часть войны. Нравится это людям или нет, так это и есть", — ответил Трамп.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что по состоянию на 2 марта шесть американских военных погибли в бою. По данным CNN, все шесть военнослужащих погибли в результате прямого удара по временному оперативному центру в гражданском порту в Кувейте. Боеприпас, способный обходить системы ПВО, попал в контейнерное сооружение, вызвав масштабный пожар.

