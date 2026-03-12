Трамп сделал еще один подарок Путину: к США обращаются с просьбой о помощи

Бангладеш обратился к Соединенным Штатам с просьбой разрешить закупку российской нефти. Как пишет издание Associated Press, таким образом, азиатская страна пытается преодолеть острый дефицит энергоресурсов и резкий рост мировых цен на топливо.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По информации Associated Press, 11 марта министр финансов Бангладеш Амир Хосру Махмуд Чоудхури встретился с послом США в стране Брентом Т. Кристенсеном. Во время разговора чиновник попросил о специальном разрешении на закупку российской нефти, несмотря на действие санкций против России.

Энергетическая ситуация в стране обострилась из-за зависимости от импорта топлива с Ближнего Востока. После эскалации конфликта вокруг Ирана и резкого скачка мировых цен правительство Бангладеш было вынуждено ввести жесткие меры по экономии энергии.

В частности, власти ограничили использование топлива для транспорта, закрыли завод по производству удобрений, чтобы перенаправить газ на электростанции, а также временно приостановили работу университетов для сокращения потребления электроэнергии. Параллельно страна ищет альтернативные источники энергоснабжения. Индия уже оказала экстренную помощь, поставив около 5000 тонн дизельного топлива через трансграничный трубопровод.

Ситуация на глобальном энергетическом рынке осложнилась после приказа Трампа начать военные действия против Ирана. Как следствие, Иран объявил о закрытии стратегически важного Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Это привело к стремительному росту мировых цен на энергоносители к рекордным показателям за последние годы.

Ранее администрация президента Трампа сообщила о частичных послаблениях в нефтяных ограничениях для отдельных стран. В частности, Индия получила временное разрешение на покупку российской нефти. Однако в Белом доме утверждают, что полной отмены санкций против России пока не планируются.

