Трамп зробив ще один подарунок Путіну: до США звертаються з проханням про допомогу

Бангладеш звернувся до Сполучених Штатів з проханням дозволити закупівлю російської нафти. Як пише видання Associated Press, таким чином азійська країна намагається подолати гострий дефіцит енергоресурсів і різке зростання світових цін на паливо.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За інформацією Associated Press, 11 березня міністр фінансів Бангладеш Амір Хосру Махмуд Чоудхурі зустрівся з послом США в країні Брентом Т. Крістенсеном. Під час розмови чиновник попросив у про спеціальний дозвіл на закупівлю російської нафти, попри дію санкцій проти Росії.

Енергетична ситуація в країні загострилася через залежність від імпорту палива з Близького Сходу. Після ескалації конфлікту навколо Ірану та різкого стрибка світових цін уряд Бангладеш був змушений запровадити жорсткі заходи економії енергії.

Зокрема, влада обмежила використання палива для транспорту, закрила завод із виробництва добрив, щоб перенаправити газ на електростанції, а також тимчасово призупинила роботу університетів для скорочення споживання електроенергії. Паралельно країна шукає альтернативні джерела енергопостачання. Індія вже надала екстрену допомогу, поставивши близько 5000 тонн дизельного палива через транскордонний трубопровід.

Ситуація на глобальному енергетичному ринку ускладнилася після наказу Трампа почати військові дії проти Ірану. Як наслідок Іран оголосив про закриття стратегічно важливої Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світової торгівлі нафтою та скрапленим природним газом. Це спричинило стрімке зростання світових цін на енергоносії до рекордних показників за останні роки.

Раніше адміністрація президента Трампа повідомила про часткові послаблення в нафтових обмеженнях для окремих країн. Зокрема, Індія отримала тимчасовий дозвіл на закупівлю російської нафти. Однак у Білому домі стверджують, що повного скасування санкцій проти Росії поки не плануються.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Ірану назвав Трампу умови закінчення війни з США та Ізраїлем.

Також "Коментарі" писали, що в ЄС задумалися про послаблення санкцій проти РФ.