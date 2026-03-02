Трамп зробив заяву про замахи на нього: що сталося

Іран кілька разів намагався ліквідувати президента США Дональда Трампа, але всі спроби виявилися марними. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у X журналіста ABC News Джонатана Карла.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я вбив його (аятоллу Алі Хаменеї – ред.) раніше, ніж він мене. Вони (Іран – ред.) намагалися двічі. Ну, я вбив його першим", — заявив Дональд Трамп у розмові з Карлом.

За словами журналіста ABC News, на думку американської розвідки, дійсно існувала змова з метою вбивства Трампа в 2024 році.

"Атака була настільки успішною, що вибила більшість кандидатів на місце аятоли. Його місце не займе ніхто з тих, про кого ми думали, тому що всі вони мертві. Друге чи третє місце в ієрархії — вони також мертві", — додав президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — удар по Ірану відклали в останній момент: що зірвало план США та Ізраїлю .

Також видання "Коментарі" повідомляло – війна в Ірані: Лондон звернувся з екстреним проханням до України.

Раніше "Коментарі" писали – минулими вихідними Іран завдав сотні ударів безпілотниками по арабським країнам Перської затоки, пошкодивши американські бази та критичну інфраструктуру. Під атаки потрапили аеропорти, морські порти та висотні будинки, а також військово-морський об'єкт США в Бахрейні. За даними урядів регіону, є загиблі в ОАЕ та Омані.

Як пише The Wall Street Journal, Тегеран фактично копіює тактику, яку Росія застосовує проти України: масовані удари по інфраструктурі з метою психологічного тиску та економічного вимотування противника.



