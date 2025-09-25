Трамп трижды попал в конфуз во время выступления в ООН: появилась гневная реакция президента

Дональд Трамп, идя на выступление на Генассамблее ООН, попал в конфуз, когда эскалатор остановился, как только президент США ступил на него ногой. Следующий инцидент с американским лидером произошел во время самого выступления, ведь его телесуфлер не работал. Однако оказалось, что Трамп попал еще в один курьез в ООН.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал сообщение, в котором пожаловался на организацию Генассамблеи ООН.

"Настоящий позор произошел в Организации Объединенных Наций вчера — и не одно, не два, а сразу три очень зловещих события!, — президент Дональд Трамп требует расследования и ареста виновных за все неурядицы во время его пребывания на Генассамблее", — говорится в сообщении Трампа.

Первый инцидент произошел еще на пути к выступлению. По словам Трампа, эскалатор, которым он с женой Меланией поднимался на главный этаж, внезапно остановился со скрежетом. Политик заявил, что только благодаря крепкому хвату за перила они избежали падения. По его словам, это могло быть намеренным саботажем.

Второй конфуз произошел уже во время речи. Телесуфлер, который использовал Трамп, перестал работать, оставив экран черным. Президент США начал речь без телесуфлера, который включился через 15 минут.

Однако теперь Трамп рассказал об еще одном курьезном случае, который с ним произошел. По его словам, во время выступления у него был выключен микрофон, и его в зале никто не слышал.

"И третье: после речи мне сказали, что в аудитории, где она произносилась, полностью был выключен звук, и мировые лидеры, если не пользовались наушниками переводчиков, не могли услышать ничего. Это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно", — пишет Трамп.

Трамп добавил, что требует расследования этих инцидентов.

В ООН отвергли предположение об умышленном саботаже. Спикер организации Стефан Дюжарик объяснил, что эскалатор остановился случайно, когда один из операторов видеосъемки активировал механизм безопасности. Относительно телесуфлера оказалось, что он находился под контролем команды Белого дома, а не служб ООН.

