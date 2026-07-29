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Трамп уснул на похоронах своего "лучшего друга" сенатора Линдси Грэма (ФОТО)

В соцсетях активно обсуждают видео с Дональдом Трампом во время похорон сенатора Линдси Грэма.

29 июля 2026, 15:50
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп еще раз привлек внимание своим поведением. В этот раз это произошло после церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Причиной стали видеозаписи, на которых Трамп во время службы несколько раз закрывал глаза и выглядел так, будто засыпал.

Трамп уснул на похоронах своего "лучшего друга" сенатора Линдси Грэма (ФОТО)

Трамп задремал во время похорон сенатора Линдси Грэма. Фото из открытых источников

На церемонии похорон Линдси Грэма присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, государственный секретарь США Марко Рубио и другие политики. Однако именно кадры с сонным Трампом быстро распространились в интернете и вызвали новую волну обсуждений здоровья президента США.

Трамп уснул на похоронах своего ”лучшего друга” сенатора Линдси Грэма (ФОТО) - фото 2

Дональд Трамп задремал во время похорон сенатора Линдси Грэма. Скриншот с видео

Как отмечает Daily Star, инцидент активно обсуждали пользователи социальных сетей. Одни выражали беспокойство, другие публиковали иронические комментарии, что "Трамп борется", чтобы не уснуть во время продолжительной церемонии.

Линдси Грэм скончался 11 июля в возрасте 71 года. Причиной смерти стало расслоение аорты, вызванное сердечно-сосудистым заболеванием. Он много лет представлял штат Южная Каролина в Сенате США и был одним из самых влиятельных представителей Республиканской партии.

Это уже не в первый раз, что Трамп заснул или задремал на публике. В частности, лидер США заснул прямо во время выступления в Овальном кабинете в ноябре прошлого года. Подобный инцидент с Трампом повторился в июне этого года. Кроме того, он также задремал во время спортивного шоу, которое устроили в Белом доме в честь его 80-летия. Это еще больше заботило о проблемах со здоровьем у президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп высмеял российское оружие и пообещал задать Путину неудобный вопрос.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/donald-trump-struggling-falls-asleep-37488539
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