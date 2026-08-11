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Трамп уснул в "исторический день" в Белом доме: курьезное видео из Овального кабинета

Дональд Трамп задремал во время выступления в Овальном кабинете.

11 августа 2026, 08:25
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп снова заснул в Овальном кабинете. Во время церемонии подписания исполнительного указа он на время закрыл глаза и склонил голову, из-за чего в сети предположили, что американский лидер задремал прямо во время мероприятия.

Трамп уснул в "исторический день" в Белом доме: курьезное видео из Овального кабинета

Дональд Трамп спит. Фото: AP/Жаклин Мартин

Кадры были сделаны 10 августа, когда Трамп проводил церемонию, посвященную изменениям в федеральной политике вакцинации детей. Во время выступления директора Национальных институтов здравоохранения Джея Бхаттачарье президент США, как видно на видео, несколько раз закрывал глаза, а затем снова открывал их и осматривал собравшихся.

"Сегодня исторический день для здравоохранения в этой стране", – сказал Бхаттачарья в момент, когда Трамп уснул.

Мероприятие касалось пересмотра рекомендаций по вакцинации детей в США. Администрация Трампа совместно с министром здравоохранения Робертом Ф. Кеннеди-младшим заявляет о намерении изменить подход к федеральным рекомендациям и предоставить родителям больше возможностей в выборе схемы вакцинации.

Одно из новшеств касается вакцины КПК против кори, паротита и краснухи. Вместо комбинированного препарата детям могут рекомендовать отдельные прививки в разное время. Подобные изменения уже вызвали критику со стороны медицинских экспертов. Они предупреждают, что дополнительные визиты к врачам могут осложнить своевременную вакцинацию детей и увеличить расходы для семей.

Трамп по-прежнему неоднократно попадал в ситуации, когда на видео выглядел сонным. В частности, в декабре 2025 года в сети распространилось подобное видео из Белого дома. Однако руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз заявила, что президент бодрствует, когда закрывает глаза. В июле в сеть попало видео, как Трамп уснул на похоронах Линдси Грэма. Тогда представитель Белого дома Дэвис Ингл также возразил, что президент США дремал и добавил, что "любой, кто утверждает обратное, — развращенный идиот".

Ранее портал "Комментарии" писали, что Трамп спровоцировал новые слухи о своем здоровье.



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Источник: https://people.com/donald-trump-appears-sleepy-during-executive-order-ceremony-about-scaling-back-child-vaccine-requirements-12048514
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