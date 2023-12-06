Трамп высмеял заявление Байдена об участии в президентских выборах в США

Действующий президент США Джо Байден заявил, что мог не идти на второй срок президентства, если бы Дональд Трамп не участвовал в выборах. На эти слова отреагировал Трамп, высмеявший Байдена за такую позицию.

Трамп отреагировал на заявление Байдена. Фото из открытых источников

В интервью для издания Fox News Дональд Трамп раскритиковал заявление Байдена о возможности не участвовать в президентских выборах, если бы в гонке не было лидера республиканцев.

"Ну, я думаю, кто-то подсказал ему идею для речи. Они думали, что это будет звучать хорошо", — сказал Трамп.

77-летний Дональд Трамп заявил, что 81-летнему Байдену не удастся принять участие в президентских выборах из-за его "плохой физической формы". По словам Трампа, Байден не смог поднять детский шезлонг на пляже, а сегодня его состояние возможно даже хуже.

Кроме того, Трамп обвинил демократов и заявил, что они якобы финансируют конкурентов из Республиканской партии.

"Знаете, я только что узнал, что демократы финансируют кампанию Никки Хейли. Я слышал, что демократы вносят вклад в кампанию Рона Десантиса", — сказал Трамп.

Напомним, что Байден заявил о необходимости своего участия в выборах из-за присутствия Трампа. По словам действующего президента США, "мы не можем позволить ему (Дональду Трампу) победить ради страны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп назвал свои первые "диктаторские" решения, если снова победит на президентских выборах в США.

Также "Комментарии" писали о республиканцах, которые в Конгрессе США назвали условие, при котором поддержат пакет помощи для Украины. Для этого они предлагают добавить один пункт, против которого выступают демократы.