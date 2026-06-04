У Рубио прямо спросили о здоровье Трампа: тот не сдержал эмоций в ответ

Государственный секретарь США Марко Рубио резко отреагировал на предположение о возможном ухудшении здоровья президента Дональда Трампа. Во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса он назвал подобные заявления "абсурдными" и заверил, что Трамп остается очень активным.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Вопрос о физическом и когнитивном состоянии Трампа прозвучал после появления видео, на которых президент США сидел с закрытыми глазами во время одного из публичных мероприятий, пока рядом выступал Рубио. Эти кадры вызвали волну разговоров в социальных сетях, где предположили, что у президента США были проблемы со здоровьем.

В ответ госсекретарь США эмоционально отверг такие утверждения. По его словам, критики могут не соглашаться с политическими решениями Трампа, однако сомнения в его способности выполнять президентские обязанности не имеют оснований.

"Я уверяю вас, что это не президент, который спит или страдает какими-то когнитивными нарушениями... На самом деле он невероятно активен, во многих случаях гораздо активнее, чем гораздо младшие люди, которые его окружают. Это факты", – сказал Рубио.

Государственный секретарь США также подчеркнул, что регулярно общается с президентом в разное время суток и может подтвердить его высокую работоспособность.

"Я говорю с ним в любое время дня и ночи. Он работает в бесчеловечном режиме", — добавил Рубио.

В конце мая президент США прошел ежегодное комплексное медицинское обследование в военно-медицинском центре Уолтера Рида. По официальным результатам обследования врач Белого дома сообщил, что Трамп находится в "отличном" состоянии здоровья и полностью способен исполнять обязанности президента. Однако часть американских медиа и независимых медиков предполагает, что обнародована не вся информация о здоровье Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врачи выступили с предупреждением из-за состояния здоровья Трампа.

Также "Комментарии" писали, что спикер Белого дома заявила о "безумии" Трампа.