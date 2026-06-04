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У Рубіо прямо запитали про здоров'я Трампа: той не стримав емоцій у відповідь

Держсекретар США Марко Рубіо емоційно захистив Дональда Трампа після запитань про його здоров’я.

4 червня 2026, 09:25
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Slava Kot

Державний секретар США Марко Рубіо різко відреагував на припущення щодо можливого погіршення здоров’я президента Дональда Трампа. Під час слухань у Комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу він назвав подібні заяви "абсурдними" та запевнив, що Трамп залишається надзвичайно активним.

У Рубіо прямо запитали про здоров'я Трампа: той не стримав емоцій у відповідь

Марко Рубіо. Фото з відкритих джерел

Питання про фізичний та когнітивний стан Трампа пролунало після появи відео, на яких президент США сидів з заплющеними очима під час одного з публічних заходів, поки поруч виступав Рубіо. Ці кадри викликали хвилю розмов у соціальних мережах, де припустили, що президент США міг мати проблеми зі здоров’ям.

У відповідь держсекретар США емоційно відкинув такі твердження. За його словами, критики можуть не погоджуватися з політичними рішеннями Трампа, однак сумніви щодо його здатності виконувати президентські обов’язки не мають під собою підстав.

"Я запевняю вас, що це не президент, який спить або страждає на якісь когнітивні порушення… Насправді він неймовірно активний, у багатьох випадках набагато активніший, ніж набагато молодші люди, які його оточують. Це факти",  – сказав Рубіо.

Державний секретар США також наголосив, що регулярно спілкується з президентом у різний час доби і може підтвердити його високу працездатність.

"Я розмовляю з ним у будь-який час дня і ночі. Він працює в нелюдському режимі", — додав Рубіо.

Наприкінці травня президент США пройшов щорічний комплексний медичний огляд у військово-медичному центрі Волтера Ріда. За офіційними результатами обстеження, лікар Білого дому повідомив, що Трамп перебуває у "відмінному" стані здоров’я та повністю здатний виконувати обов’язки президента. Однак частина американських медіа та незалежних медиків припускає, що була оприлюднена не вся інформація щодо здоров’я Трампа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, щор лікарі виступили з попередженням через стан здоров’я Трампа.

Також "Коментарі" писали, що речниця Білого дому заявила про "божевілля" Трампа.



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Джерело: https://www.usatoday.com/story/news/politics/2026/06/03/marco-rubio-trump-sleep-ted-lieu-hearing/90388021007/
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