В Нобелевском комитете прямо сказали Трампу, сможет ли он получить премию мира

Норвежский Нобелевский комитет публично опроверг заявления президента США Дональда Трампа о возможном "разделении" или передаче Нобелевской премии мира. Речь идет о награде, лауреаткой которой в 2025 году стала венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо.

Трамп не может получить Нобелевскую премию мира от Мачадо. Фото из военных источников

Трамп заявил, что готов принять Нобелевскую премию мира лично от Мачадо во время ее возможного визита в США. По его словам, он слышал, что лауреат намерен передать ему награду, и назвал такое событие "большой честью".

В то же время сама Мария Корина Мачадо подтвердила, что после оглашения результатов не общалась с президентом США, однако отметила, что готова "поделиться" символическим значением премии. Она подчеркнула, что действия Вашингтона сыграли важную роль в политических изменениях в Венесуэле, а падение режима Николаса Мадуро назвала шагом к свободе, достоинству и правам человека.

Однако в Норвежском Нобелевском комитете четко обозначили пределы возможного. Представители органа подчеркнули, что Нобелевская премия мира не может быть передана другому человеку.

"После оглашения Нобелевской премии ее нельзя отзывать, делить или передавать другим. Решение окончательно и действует навсегда", — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Таким образом, несмотря на политические заявления и символические жесты, Дональд Трамп не может ни получить, ни разделить Нобелевскую премию мира, присужденную другому лицу.

