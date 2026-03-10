В США обратились к РФ с предупреждением: увидели шанс на мир в войне

Министр обороны США Пит Гегсет выступил с предупреждением в адрес России о возможном вмешательстве в войну между Соединенными Штатами и Ираном. Заявление глава Пентагона сделал во время брифинга в Вашингтоне, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке и телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Пит Хегсет. Фото: Fox News

Пит Гегсет заявил, что разговор между Трампом и Путиным фактически указал, что Россия не должна участвовать в ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Москва должна удержаться от поддержки Тегерана в военной сфере.

"Этот звонок подтвердил признание того, что в этом конфликте Россия не должна быть вовлечена", — передает CNN слова Гегсета к РФ.

В то же время, Гегсет назвал разговор Трампа и Путина "решительным призывом", который, по его мнению, также может свидетельствовать об определенной возможности достижения мира в войне России против Украины.

Ранее спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что Вашингтон передал Москве четкое предупреждение не передавать Ирану разведывательную информацию, которая может быть использована для атак на американские силы. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что пока нет подтверждений сотрудничества РФ и Ирана.

Несмотря на это, в западных медиа ранее появлялись предположения, что Россия может помогать Ирану разведывательными данными. Официальная Москва эти сообщения не подтверждала, хотя российские дипломаты публично заявляли о поддержке Тегерана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина впервые высказались о помощи Ирану.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили, поставил ли Трамп Путину новые условия по прекращению войны в Украине.