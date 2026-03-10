У США звернулися до РФ з попередженням: побачили шанс на мир у війні

Міністр оборони США Піт Гегсет виступив з попередженням на адресу Росії щодо можливого втручання у війну між Сполученими Штатами та Іраном. Заяву глава Пентагону зробив під час брифінгу у Вашингтоні, коментуючи ситуацію на Близькому Сході та телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Піт Гегсет. Фото: Fox News

Піт Гегсет заявив, що розмова між Трампом та Путіним фактично вказала, що Росія не повинна брати участі щодо ситуації на Близькому Сході. За його словами, Москва має утриматися від підтримки Тегерана у військовій сфері.

"Цей дзвінок підтвердив визнання того, що в цьому конфлікті Росія не повинна бути втягнута", — передає CNN слова Гегсета до РФ.

Водночас Гегсет назвав розмову Трампа і Путіна "рішучим закликом", який, на його думку, також може свідчити про певну можливість досягнення миру у війні Росії проти України.

Раніше спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що Вашингтон передав Москві чітке попередження не передавати Ірану розвідувальну інформацію, яка може бути використана для атак на американські сили. Крім того, Дональд Трамп заявив, що наразі немає підтверджень співпраці РФ та Ірану.

Попри це у західних медіа раніше з’являлися припущення, що Росія може допомагати Ірану розвідувальними даними. Офіційна Москва ці повідомлення не підтверджувала, хоча російські дипломати публічно заявляли про підтримку Тегерана.

