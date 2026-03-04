В США подвергли сомнению психическое состояние Трампа

Экс-член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин публично подвергла сомнению психологическое состояние президента США Дональда Трампа из-за военной операции против Ирана. По ее словам, Трамп предал своих поклонников начав военные действия на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Марджори Тейлор Грин в эфире программы Меган Келли на SiriusXM раскритиковала Трампа за военные действия в Иране и усомнилась в адекватности президента США.

"Я хочу задать серьезный вопрос: что у него в голове? Каково его психическое состояние, если он не думает, что попадет в рай, а он уже человек в конце, он в четвертой четверти, он в конце своей жизни", — сказала Грин.

Грин напомнила, что Трамп во время предвыборной кампании резко осуждал войны США за границей и обещал избегать смены режимов в других странах. Однако теперь американский политик действует иным образом.

"Я хочу спросить, что происходит с человеком, которого я поддерживала, которого поддерживали вы, человеком, который осудил произошедшее в Ираке, человеком, который сказал: "Больше никаких войн за границей", "Больше никакого изменения режима?", — отметила Грин.

Политик напомнила, что подобные обещания звучали также от других членов команды Трампа, в частности Джей Ди Венса и Тулси Габбард. Но через год с момента избрания Трампа президентом, по словам Грин, "мы снова в чертовой войне, американские солдаты гибнут".

В последнее время Марджори Тейлор Грин все чаще дистанцируется от Трампа. Ранее она назвала его лозунг "Сделаем Америку снова великой" не оправдавшим ожиданий, а на прошлой неделе раскритиковала масштабные удары по Ирану в сообщении в соцсети.

