В США появились сообщения о госпитализации Трампа: что известно

В США распространились сообщения о якобы госпитализации президента Дональда Трампа в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Причиной послужило необычное отсутствие главы государства на публике 4 апреля, что быстро вызвало волну предположений в социальных сетях.

Президент США Дональд Трамп.

В официальном графике Трампа 4 апреля появился лишь пункт "исполнительное время" – это период, когда глава государства работает без публичных мероприятий. Позже администрация объявила, что президент больше не будет появляться перед прессой в течение дня. Для политика, регулярно путешествующего и выступающего на публике, это выглядело необычно.

Вскоре в соцсетях X, Facebook и Instagram начали распространяться видео с президентским кортежем у больницы. Некоторые пользователи утверждали, что Трампа доставили в медицинский центр в Бетесде.

"Поступают некоторые сообщения, некоторые предположения и неподтвержденная информация о том, что Трампа доставили в больницу имени Уолтера Рида. Пока сообщается, что дороги вокруг больницы закрыты, а Белый дом объявил, что президент сегодня не предстанет перед публикой", — говорилось в одном из сообщений.

Из-за быстрого распространения информации о возможной госпитализации Трампа из-за его ухудшения здоровья Белый дом опубликовал заявление, где опроверг сообщение.

"Безумные либералы придумывают сумасшедшие теории заговора, когда Трамп 12 часов не общается с прессой. Они ничего не сказали, когда Байден регулярно 12 дней не общался с прессой. Не бойтесь! Президент Трамп буквально никогда не перестает работать", — говорится в заявлении.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг также добавил, что Трамп проводит пасхальные выходные за работой в Белом доме и Овальном кабинете. По его словам, глава государства "непрерывно работает для американского народа".

Впоследствии проверка показала, что видео якобы с госпитализацией Трампа оказались фейковыми. Они были сняты в 2024 году после предвыборного мероприятия.

Вопросы о состоянии здоровья Трампа, которому в этом году исполнится 80 лет, часто попадают в СМИ. Основанием для таких предположений становятся фотографии Трампа с синяками на руках и шее, опухшие лодыжки или другие детали, которые фиксируют камеры во время публичных выступлений.

