В США появились сообщения о госпитализации Трампа: что известно

Slava Kot
В США распространились сообщения о якобы госпитализации президента Дональда Трампа в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Причиной послужило необычное отсутствие главы государства на публике 4 апреля, что быстро вызвало волну предположений в социальных сетях.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
В официальном графике Трампа 4 апреля появился лишь пункт "исполнительное время" – это период, когда глава государства работает без публичных мероприятий. Позже администрация объявила, что президент больше не будет появляться перед прессой в течение дня. Для политика, регулярно путешествующего и выступающего на публике, это выглядело необычно.
Вскоре в соцсетях X, Facebook и Instagram начали распространяться видео с президентским кортежем у больницы. Некоторые пользователи утверждали, что Трампа доставили в медицинский центр в Бетесде.
Из-за быстрого распространения информации о возможной госпитализации Трампа из-за его ухудшения здоровья Белый дом опубликовал заявление, где опроверг сообщение.
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг также добавил, что Трамп проводит пасхальные выходные за работой в Белом доме и Овальном кабинете. По его словам, глава государства "непрерывно работает для американского народа".
Впоследствии проверка показала, что видео якобы с госпитализацией Трампа оказались фейковыми. Они были сняты в 2024 году после предвыборного мероприятия.
Вопросы о состоянии здоровья Трампа, которому в этом году исполнится 80 лет, часто попадают в СМИ. Основанием для таких предположений становятся фотографии Трампа с синяками на руках и шее, опухшие лодыжки или другие детали, которые фиксируют камеры во время публичных выступлений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа начался "режим паники" из-за новых потерь США.
Также "Комментарии" писали, что США поставили под сомнение психическое состояние здоровья Трампа.