В США пригрозили, что Трамп "убьет" верховного лидера Ирана: названо одно условие

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп может ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. По словам американского политика, такое развитие событий может произойти в случае силового подавления протестов со стороны иранских властей.

Линдси Грэм в эфире Fox News публично обратился к Али Хаменее с угрозами. По его словам, Трамп может принять радикальное решение, которое приведет к смене режима в Иране.

"Мы поддерживаем вас. Дональд Трамп – это не Барак Обама. Он вас поддерживает. А аятоллы, вы должны понять: если вы будете продолжать убивать своих людей, требующих лучшей жизни, Дональд Трамп убьет вас. В Иране грядут перемены. Это будет величайшее изменение в истории Ближнего Востока – избавление от этого нацистского режима. Народ Ирана помощь уже в пути", — сказал Грэм.

Заявление Грэма прозвучало на фоне волны антиправительственных протестов в Иране, которые происходят из-за ухудшения экономической ситуации в стране, в том числе благодаря санкциям. Также имели место случаи насилия, сообщалось о нескольких смертях, в том числе среди протестующих и полицейских в разных городах.

