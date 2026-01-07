logo

В США пригрозили, что Трамп "убьет" верховного лидера Ирана: названо одно условие
В США пригрозили, что Трамп "убьет" верховного лидера Ирана: названо одно условие

Сенатор Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп может приказать убить верховного лидера Ирана.

7 января 2026, 11:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп может ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. По словам американского политика, такое развитие событий может произойти в случае силового подавления протестов со стороны иранских властей.

В США пригрозили, что Трамп "убьет" верховного лидера Ирана: названо одно условие

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Линдси Грэм в эфире Fox News публично обратился к Али Хаменее с угрозами. По его словам, Трамп может принять радикальное решение, которое приведет к смене режима в Иране.

"Мы поддерживаем вас. Дональд Трамп – это не Барак Обама. Он вас поддерживает. А аятоллы, вы должны понять: если вы будете продолжать убивать своих людей, требующих лучшей жизни, Дональд Трамп убьет вас. В Иране грядут перемены. Это будет величайшее изменение в истории Ближнего Востока – избавление от этого нацистского режима. Народ Ирана помощь уже в пути", — сказал Грэм.

Заявление Грэма прозвучало на фоне волны антиправительственных протестов в Иране, которые происходят из-за ухудшения экономической ситуации в стране, в том числе благодаря санкциям. Также имели место случаи насилия, сообщалось о нескольких смертях, в том числе среди протестующих и полицейских в разных городах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первые угрозы США. Трамп в начале года предостерег власти Ирана от применения силы к протестующим.

Также "Комментарии" писали, что у верховного лидера Ирана Али Хаменеи есть план побега в Москву на фоне массовых протестов и кризиса в стране. В настоящее время власти Ирана пытаются остановить протесты, в частности обещают "взятки" в 6 евро каждому иранцу.



Источник: https://www.yahoo.com/news/articles/lindsey-graham-tells-iranian-leader-025452099.html
