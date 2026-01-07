В США пригрозили, что Трамп "убьет" верховного лидера Ирана: названо одно условие

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп может ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. По словам американского политика, такое развитие событий может произойти в случае силового подавления протестов со стороны иранских властей.
Линдси Грэм. Фото из открытых источников
Линдси Грэм в эфире Fox News публично обратился к Али Хаменее с угрозами. По его словам, Трамп может принять радикальное решение, которое приведет к смене режима в Иране.
Заявление Грэма прозвучало на фоне волны антиправительственных протестов в Иране, которые происходят из-за ухудшения экономической ситуации в стране, в том числе благодаря санкциям. Также имели место случаи насилия, сообщалось о нескольких смертях, в том числе среди протестующих и полицейских в разных городах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первые угрозы США. Трамп в начале года предостерег власти Ирана от применения силы к протестующим.
Также "Комментарии" писали, что у верховного лидера Ирана Али Хаменеи есть план побега в Москву на фоне массовых протестов и кризиса в стране. В настоящее время власти Ирана пытаются остановить протесты, в частности обещают "взятки" в 6 евро каждому иранцу.