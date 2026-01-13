logo

В США пригрозили Верховному лидеру Ирана и намекнули на его бегство в Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

В США пригрозили Верховному лидеру Ирана и намекнули на его бегство в Россию

Сенатор Линдси Грэм жестко ответил Верховному лидеру Ирана.

13 января 2026, 08:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Риторика между Вашингтоном и Тегераном резко обострилась на фоне массовых протестов в Иране. Сенатор-республиканец Линдси Грэм публично пригрозил Верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи, посоветовав ему "остерегаться дронов" и намекнув на возможный побег в Москву.

В США пригрозили Верховному лидеру Ирана и намекнули на его бегство в Россию

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

В Тегеране прошли прогосударственные митинги, которые Али Хаменеи назвал свидетельством "решительности перед лицом врагов" иранской нации и "предупреждением" для политиков США. В ответ Грэм написал в соцсети X, что у Вашингтона осталось меньше слов и больше действий и намекнул, чтобы лидер Ирана бежал в РФ.

"К аятолле: мы уже не так много разговариваем, как раньше. Разве я вас обидел? Что касается вашего недавнего предупреждения американским политикам, я слышал, что Москва — это зимняя страна чудес. Остерегайтесь дронов. Сделайте Иран снова большим", — сообщил Грэм.

В другом сообщении сенатор прямо заговорил о возможности смены режима в Иране, заявив, что авторитарные власти держатся лишь до тех пор, пока люди не верят в шанс на перемены. Грэм подчеркнул, что позиция США была четко очерчена президентом Дональдом Трампом.

Заявления прозвучали на фоне массовых протестов, продолжающихся в Иране более двух недель. По данным правозащитников, число погибших превысило 500 человек. Дональд Трамп неоднократно предупреждал Тегеран, что в случае дальнейших репрессий против демонстрантов Вашингтон может предпринять более радикальные шаги, включая поддержку смены режима.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на заявления Трампа свергнуть режим в Иране.

Также "Комментарии" писали, что Верховный лидер Ирана разработал секретный план побега в Россию.



Источник: https://x.com/LindseyGrahamSC
