Командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи заявил, что без помощи Соединенных Штатов Украины проиграет войну против России. По его словам, в этом году все зависит от США.



Генерал США Кристофер Каволи. Фото из открытых источников

На слушаниях Комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам выступил генерал Кристофер Каволи и объяснил, почему нужно оказать помощь Украине. По его словам, без США Украина не может увеличить преимущество в артиллерийских снарядах против России.

"Их сейчас российская сторона отстреливает пять против одного. Так что россияне выпускают по украинцам в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы способны ответить", — сказал Каволи и добавил, что это преимущество россиян вскоре будет 10 к 1.

Командующий вооруженными силами НАТО в Европе прямо говорит, что в такой ситуации Украина может проиграть в войне.

"Если одна сторона может стрелять, а другая сторона не может стрелять в ответ, сторона, которая не может стрелять в ответ, проиграет. Следовательно, ставки очень высокие. В этом году они действительно зависят от нас. И без нашей поддержки, они не смогут победить", — подчеркнул Каволи.

Напомним, что Конгресс США с октября прошлого года не может принять пакет помощи Украине из-за внутриполитических разногласий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США сделали предупреждение Китаю о сотрудничестве с Россией, которое помогает Кремлю вести войну в Украине. В Пекине сразу отреагировали на угрозы Вашингтона.

Также "Комментарии" писали, что Институт изучения войны объяснил, почему Россия постоянно и активно угрожает НАТО.



