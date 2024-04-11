В США заявили о тревожной ситуации относительно будущего Украины в войне

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи заявил, что без помощи Соединенных Штатов Украины проиграет войну против России. По его словам, в этом году все зависит от США.
Генерал США Кристофер Каволи. Фото из открытых источников
На слушаниях Комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам выступил генерал Кристофер Каволи и объяснил, почему нужно оказать помощь Украине. По его словам, без США Украина не может увеличить преимущество в артиллерийских снарядах против России.
Командующий вооруженными силами НАТО в Европе прямо говорит, что в такой ситуации Украина может проиграть в войне.
Напомним, что Конгресс США с октября прошлого года не может принять пакет помощи Украине из-за внутриполитических разногласий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США сделали предупреждение Китаю о сотрудничестве с Россией, которое помогает Кремлю вести войну в Украине. В Пекине сразу отреагировали на угрозы Вашингтона.
Также "Комментарии" писали, что Институт изучения войны объяснил, почему Россия постоянно и активно угрожает НАТО.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!