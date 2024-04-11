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В США заявили о тревожной ситуации относительно будущего Украины в войне

Американский генерал Кристофер Каволи считает, что Россия вскоре превзойдет Украину в 10 раз по количеству артиллерийских ударов, что приблизит Кремль к победе. Военный говорит, что ситуацию может спасти США.

сегодня, 08:55
Автор:
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Slava Kot
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Командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи заявил, что без помощи Соединенных Штатов Украины проиграет войну против России. По его словам, в этом году все зависит от США.

В США заявили о тревожной ситуации относительно будущего Украины в войне

Генерал США Кристофер Каволи. Фото из открытых источников

На слушаниях Комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам выступил генерал Кристофер Каволи и объяснил, почему нужно оказать помощь Украине. По его словам, без США Украина не может увеличить преимущество в артиллерийских снарядах против России.

"Их сейчас российская сторона отстреливает пять против одного. Так что россияне выпускают по украинцам в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы способны ответить", — сказал Каволи и добавил, что это преимущество россиян вскоре будет 10 к 1.

Командующий вооруженными силами НАТО в Европе прямо говорит, что в такой ситуации Украина может проиграть в войне.

"Если одна сторона может стрелять, а другая сторона не может стрелять в ответ, сторона, которая не может стрелять в ответ, проиграет. Следовательно, ставки очень высокие. В этом году они действительно зависят от нас. И без нашей поддержки, они не смогут победить", — подчеркнул Каволи.

Напомним, что Конгресс США с октября прошлого года не может принять пакет помощи Украине из-за внутриполитических разногласий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США сделали предупреждение Китаю о сотрудничестве с Россией, которое помогает Кремлю вести войну в Украине. В Пекине сразу отреагировали на угрозы Вашингтона.

Также "Комментарии" писали, что Институт изучения войны объяснил, почему Россия постоянно и активно угрожает НАТО.




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Источник: https://apnews.com/article/ukraine-russia-war-ammunition-military-b263dfaceef57fb2c1f74c53861734da
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