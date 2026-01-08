logo

BTC/USD

90086

ETH/USD

3111.48

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Украине отреагировали на "зеленый свет" от Трампа на санкции США против России
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине отреагировали на "зеленый свет" от Трампа на санкции США против России

Руслан Стефанчук прокомментировал готовность США усилить санкции против РФ.

8 января 2026, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине положительно восприняли сигнал из Вашингтона по поводу возможного усиления санкционного давления на Россию. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что ожидает скорейшего принятия двухпартийного законопроекта Сената США, предусматривающего новые ограничения против Москвы.

В Украине отреагировали на "зеленый свет" от Трампа на санкции США против России

Руслан Стефанчук. Фото из открытых источников

Руслан Стефанчук в соцсети Х прокомментировал заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма, объявившего о возможности Трампа ввести новые санкции против РФ.

"Благодарю вас лично сенатор Линдси Грэм и сенатора Ричарда Блюменталя, а также всех других, кто внес свой вклад в этот законопроект. Я ценю наше межпарламентское сотрудничество. И надеюсь, что благодаря такой сильной двухпартийной поддержке этот законопроект как можно скорее станет законом", — написал Стефанчук.

Напомним, что Линдси Грэм заявил, что Украина демонстрирует готовность к компромиссам ради мира, в то время как российский диктатор Владимир Путин продолжает войну. По его словам, новые санкции США могут изменить такую позицию Кремля.

Законопроект, над которым работали Грэм и Блюменталь, предусматривает не только прямые санкции против России, но возможность давления на третьи страны. Речь идет о государствах, продолжающих покупать дешевую российскую нефть, фактически финансируя военную кампанию Кремля. Среди них сенатор назвал Китай, Индию и Бразилию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России резко пригрозили из-за операций США с захватом танкера под российским флагом.

Также "Комментарии" писали о предупреждении Линдси Грэма, что Трамп "убьет" верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/r_stefanchuk/status/2009123573533663478
Теги:

Новости

Все новости