В Украине отреагировали на "зеленый свет" от Трампа на санкции США против России

В Украине положительно восприняли сигнал из Вашингтона по поводу возможного усиления санкционного давления на Россию. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что ожидает скорейшего принятия двухпартийного законопроекта Сената США, предусматривающего новые ограничения против Москвы.

Руслан Стефанчук. Фото из открытых источников

Руслан Стефанчук в соцсети Х прокомментировал заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма, объявившего о возможности Трампа ввести новые санкции против РФ.

"Благодарю вас лично сенатор Линдси Грэм и сенатора Ричарда Блюменталя, а также всех других, кто внес свой вклад в этот законопроект. Я ценю наше межпарламентское сотрудничество. И надеюсь, что благодаря такой сильной двухпартийной поддержке этот законопроект как можно скорее станет законом", — написал Стефанчук.

Напомним, что Линдси Грэм заявил, что Украина демонстрирует готовность к компромиссам ради мира, в то время как российский диктатор Владимир Путин продолжает войну. По его словам, новые санкции США могут изменить такую позицию Кремля.

Законопроект, над которым работали Грэм и Блюменталь, предусматривает не только прямые санкции против России, но возможность давления на третьи страны. Речь идет о государствах, продолжающих покупать дешевую российскую нефть, фактически финансируя военную кампанию Кремля. Среди них сенатор назвал Китай, Индию и Бразилию.

