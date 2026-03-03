logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Врач Белого дома объяснил загадочные следы на шее Трампа (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач Белого дома объяснил загадочные следы на шее Трампа (ФОТО)

Белый дом объяснил красноту на шее Дональда Трампа применением профилактического крема.

3 марта 2026, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Последние публичные появления Дональда Трампа вызвали волну обсуждений в соцсетях. Пользователи обратили внимание на заметное покраснение на правой стороне шеи президента США во время официальных мероприятий. После всплеска слухов с заявлением выступил врач Белого дома Шон Барбабелла, который объяснил покраснения на шее американского лидера.

Врач Белого дома объяснил загадочные следы на шее Трампа (ФОТО)

Трамп с краснотой на шее. Фото: Reuters: Jonathan Ernst

Шон Барбабелла утверждает, что Трамп проходит "профилактическое лечение кожи" и применяет специальный крем.

"Трамп использует очень распространенный крем на правой стороне шеи, который является профилактическим средством для кожи, назначенным врачом Белого дома. Президент использует этот крем в течение одной недели, и ожидается, что покраснение будет длиться несколько недель", — говорится в заявлении Барбабеллы, опубликованном на сайте Белого дома.

Дополнительные детали относительно характера лечения или диагноза врач Трампа не предоставил. В Белом доме также не ответили на запросы журналистов о конкретной причине назначения крема.

Врач Белого дома объяснил загадочные следы на шее Трампа (ФОТО) - фото 2

Трамп на церемонии вручения Медали Почета в Белом доме 2 марта 2026 года. Фото AP/Марк Шифельбайн

Это не первый случай, когда состояние здоровья 79-летнего Трампа привлекает внимание общественности. Кроме того, Барбабелла ранее уменьшал важность проблем со здоровьем у Трампа. Ранее врачи сообщали о диагностированной хронической венозной недостаточности у президента США – это распространенное состояние, связанное с отеками ног.

Также у американского лидера замечали синяки на руках. Сам Трамп объяснял кровоподтеки на руке частыми рукопожатиями и приемом аспирина для поддержки сердца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему поведение Трампа стало неадекватным. Врач указывает на возможный диагноз президента США.

Также "Комментарии" писали, что Белый дом опубликовал медицинский отчет после МРТ Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-02/trump-s-doctor-says-visible-neck-irritation-from-skin-treatment?srnd=homepage-europe
Теги:

Новости

Все новости