Врач Белого дома объяснил загадочные следы на шее Трампа (ФОТО)

Последние публичные появления Дональда Трампа вызвали волну обсуждений в соцсетях. Пользователи обратили внимание на заметное покраснение на правой стороне шеи президента США во время официальных мероприятий. После всплеска слухов с заявлением выступил врач Белого дома Шон Барбабелла, который объяснил покраснения на шее американского лидера.

Трамп с краснотой на шее. Фото: Reuters: Jonathan Ernst

Шон Барбабелла утверждает, что Трамп проходит "профилактическое лечение кожи" и применяет специальный крем.

"Трамп использует очень распространенный крем на правой стороне шеи, который является профилактическим средством для кожи, назначенным врачом Белого дома. Президент использует этот крем в течение одной недели, и ожидается, что покраснение будет длиться несколько недель", — говорится в заявлении Барбабеллы, опубликованном на сайте Белого дома.

Дополнительные детали относительно характера лечения или диагноза врач Трампа не предоставил. В Белом доме также не ответили на запросы журналистов о конкретной причине назначения крема.

Трамп на церемонии вручения Медали Почета в Белом доме 2 марта 2026 года. Фото AP/Марк Шифельбайн

Это не первый случай, когда состояние здоровья 79-летнего Трампа привлекает внимание общественности. Кроме того, Барбабелла ранее уменьшал важность проблем со здоровьем у Трампа. Ранее врачи сообщали о диагностированной хронической венозной недостаточности у президента США – это распространенное состояние, связанное с отеками ног.

Также у американского лидера замечали синяки на руках. Сам Трамп объяснял кровоподтеки на руке частыми рукопожатиями и приемом аспирина для поддержки сердца.

